Peligran los puestos de varios interinos del Ayuntamiento con años de experiencia

Los trabajadores interinos en los puestos de técnico de administración general (TAG) del Ayuntamiento podrían ser cesados de su empleo el próximo 28 de febrero si se sigue el criterio de la jefa del área de Personal. De esta manera, empleados con años de experiencia serán sustituidos en sus puestos por las personas que han entrado en la bolsa de empleo del último concurso oposición para cubrir 5 plazas de TAG.



Desde el grupo municipal socialista, el concejal Antonio Fernández Santos ha pedido, a través del registro, un informe al secretario general del Ayuntamiento para aclarar si es obligatorio que se cese a unos trabajadores interinos para ser sustituidos por otros interinos en aquellos puestos que no sean ocupados por los nuevos funcionarios de carrera que han obtenido la máxima puntuación en el concurso. Se pregunta si en el caso de que no sea obligatorio el cese, estos trabajadores podrían mantenerse en su empleo y calcula que podrían estar afectados alrededor de 13 empleados municipales. En su opinión, de este informe fundamentado en criterios jurídicos dependería que puedan continuar en su trabajo más allá de este mes.



Esta cuestión se deriva de un concurso para cubrir en propiedad cinco vacantes de técnico de administración general cuyo concurso está resuelto y está previsto que a 1 de marzo tomen posesión de su puesto de trabajo. De las cinco plazas, están adjudicadas cuatro y existe una bolsa de empleo formada por 11 personas.



Por su parte, algunos de los interinos que serían cesados cuentan con una experiencia de alrededor de 18 años, según comentan otras fuentes municipales y, al menos, cuatro tienen su puesto actual en el área económica del Ayuntamiento. De llevarse a efecto este ‘despido’ este departamento se quedaría en una situación de debilidad hasta que los nuevos interinos cojan el ritmo de trabajo y la experiencia necesaria.



El concejal socialista indica que los interinos cuyo puesto peligra defienden la existencia de sentencias de los tribunales en las que se indica que no se puede cesar a un interino para ser sustituido por otro interino. Los primeros interinos accedieron a su puesto a través de un anterior concurso oposición y de su bolsa de empleo respectiva. Fuentes municipales aclaran que el criterio de Personal con respecto a los interinos es el mismo que en anteriores oposiciones donde, en su día, se vieron afectados otros empleados sin plaza fija.



Al celebrarse el concurso oposición para cubrir en propiedad las cinco plazas, lo habitual es que las personas que ocupan cargos de manera interina se presenten al nuevo concurso. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, no todos los ahora afectados por el cese se presentaron y, por tanto, no estarían en la nueva bolsa de empleo para desempeñar las tareas de técnico de la administración general.