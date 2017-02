Las peñas y la empresa pactan que la feria taurina sea del 24 al 29 de junio

La próxima feria taurina de San Pedro repite el esquema del curso anterior y se desarrollará a lo largo de la primera mitad de las fiestas mayores de Burgos. El primer festejo comenzará el sábado 24 de junio y el último se celebrará el jueves 29, festividad de San Pedro, y entre medias, el lunes 26 de junio se anunciará el festival popular del Gran Prix. Este fue el acuerdo alcanzado ayer entre la Federación de Fajas y Blusas, que preside Miguel Santamaría, y el empresario del coso, Carlos Zúñiga hijo.



De este modo, la feria dará el pistoletazo de salida un día después del disparo del cohete y la lectura del pregón, acto previsto para el viernes 23 de junio. Y concluirá el mismo día grande de las fiestas, tal y como ocurriese el curso pasado. A diferencia de entonces, el Gran Prix se adelanta mientras que en la anterior feria se celebró como colofón del ciclo.



«Ha sido una reunión cordial en la que hemos puesto sobre la mesa nuestra inquietud por algunas fechas que se habían barajado y que no venían nada bien a nuestro colectivo porque dejaban vacío el primer fin de semana de fiestas y ocupaba el último sábado que tenemos que preparar el día del Burgalés Ausente en Fuentes Blancas», explicó ayer a este periódico, Miguel Santamaría, miembro de la Peña Los Verbenas y presidente de la Federación. «En cinco minutos nos hemos puesto de acuerdo», subraya.



Con las fechas definitivas ya concretadas, ahora falta conocer la estructura del abono, de lo cual no se habló en la reunión de ayer. «Ahí nosotros no nos metemos porque vamos a todos los espectáculos, confiamos en la empresa», aclara Miguel Santamaría. «Zúñiga nos ha explicado que el cambio de fechas les ha supuesto un trastorno porque ya tenía negociaciones con los toreros y que ahora con este contratiempo deberá replantear el tema», admite.



Colocar el Gran Prix dividiendo en dos partes los festejos supone a juicio de Santamaría «una buena solución de la que nos hacemos cargo nosotros porque entendemos que estas fechas son las más acordes y se ha tenido en cuenta. Estamos satisfechos del acuerdo alcanzado».



En el encuentro celebrado entre los representantes del colectivo de peñas y de la empresa arrendataria, Circuitos Taurinos, se dejó cerrado también el precio que pagaran las peñas por sus abonos y que no variará en relación a lo que abonaron durante el último ejercicio. «El abono costará 63 euros», revela Miguel Santamaría que destaca que «era importante para nosotros como colectivo que llevamos a los toros a 3.000 peñistas que no se incrementara el coste de la localidad. Así se lo hemos explicado al empresario ha quedado cerrado el precio».