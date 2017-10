Personas y tecnología, claves de la innovación en la transformación digital

La iniciativa ForoBurgos Empresa y Sociedad, que organiza la Fundación Caja de Burgos, nacía en el año 2005 con la intención de constituirse en una plataforma consolidada donde intercambiar opiniones y poner en común las reivindicaciones e inquietudes empresariales, además de configurarse como un espacio de intercambio donde los empresarios fueran conscientes de la importancia de cambiar su modelo de gestión para mejorar su competitividad y ser cada día más innovadores.

Ginés Clemente, presidente de la Fundación Caja de Burgos, señaló en su discurso de bienvenida que «una de las mayores preocupaciones de los empresarios y directivos está centrada en cómo crecer y ser más competitivo, además de en cómo atraer, retener y gestionar el talento». Un crecimiento y una mejora de la competitividad que «debe abordarse desde la transformación digital».

Uno de los ejemplos empresariales más claros cuando de transformación digital se habla es sin duda Google. Precisamente, Isaac Hernández Vargas, director de Google for Work, fue el encargado de realizar la conferencia inaugural de este espacio de debate y lo hacía compartiendo la fórmula de la innovación tecnológica de Google, compuesta por dos elementos «muy sencillos», las personas y la tecnología y «siempre dando más importancia a las personas que a la tecnología porque la tecnología es el resultado de tener a las personas adecuadas».

La transformación digital «cambia la forma en que abordamos nuestra vida, tanto en el aspecto profesional como en el personal y debemos tener una actitud de reinvención continua», empezaba su charla Hernández, quien recordó que «la transformación digital afecta a todas las industrias por muy físicas que parezcan» y es que «si una empresa no es capaz de afrontarla con éxito, será desplazada».

Para ello es fundamental la innovación, «es la herramienta clave, también para sacarla provecho» y en un entorno cambiante como este «es también muy necesario desarrollar el talento tecnológico a todos los niveles». El director de Google for Work aconsejó a los empresarios que para desarrollar la innovación deben «pensar en la experiencia móvil y no en el ordenador porque la mayoría de las acciones de las empresas serán a través de esa pequeña pantalla». Por otra parte, «es fundamental explotar la nube, pasar a modelos de pago por uso para ganar en flexibilidad y es que, de esta manera, se paga la informática que se usa» y en tercer lugar «es clave ‘obsesionarse’ con los datos, almacenar toda la información que se tenga porque la transformación no sirve de nada sin información para generar inteligencia»

En ese ámbito empresarial, el experto hizo hincapié en que «el empresario actual es diferente, vive conectado a su teléfono móvil, a las redes sociales», pero también lo son sus clientes, que «exigen una experiencia más digital para interactuar con la compañía» y los empleados, quienes «se han convertido en seres fundamentalmente digitales, conocen aplicaciones, participan en redes sociales y se forman a través de vídeos de Youtube».

La transformación digital se debe a diversos factores pero, tal y como explicó Hernández, «hay una serie de vectores tecnológicos transformacionales que se han alienado a modo de ‘tormenta perfecta’». Entre ellos, la movilidad, el Big Data, el cloud computing o la inteligencia artificial. Realidades que supondrán que «muchas profesiones se vean parcialmente sustituidas por las capacidades aumentadas que tiene la transformación digital».

En este sentido, Hernández señaló la importancia de «entender esa ‘tormenta perfecta’, el impacto que tiene, hacia dónde evoluciona y si son posibles nuevos modelos de negocio». Es lo que se denomina disrupción digital, un cambio producido por las nuevas tecnologías digitales y los nuevos modelos de negocio, que afecta al valor de los productos y de los servicios existentes. «Es lo que han hecho Uber, Amazon o Linkedin», comentó el ponente.

Pymes

Por su parte, la concejal de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. aseveró en el foro que «la transformación digital es absolutamente necesaria en la región porque será lo que determine nuestro presente y nuestro futuro», e hizo especial hincapié en la digitalización de las pequeñas empresas. «Las empresas de menos de 10 trabajadores encuentran muchas más dificultades para afrontar este proceso», comentó y recordó que «la Junta ha puesto en marcha un plan de crecimiento innovador para que estas empresa crezcan y aborden los procesos de innovación digital y ganar así en competitividad».

La consejera recordó, además, que «la digitalización exigirá trabajadores adaptados al proceso y para ello, la formación será fundamental a todos los niveles».