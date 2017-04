No consiguieron ni entrar en la iglesia de la Real y Antigua de Gamonal porque tuvieron que salir por piernas cuando se presentaron en el lugar varias patrullas de Policía Nacional y de Policía Local, que los acabaron deteniendo.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Nacional detuvieron ayer a N. C C., de 37 años, y a A. M. R., de 27 años, tras un intento fallido de entrar en el templo por la puerta lateral que da acceso al despacho parroquial. Los hechos se produjeron en torno a las 5.15 horas de ayer, cuando una llamada de teléfono alerta de que hay dos personas que están forzando la puerta lateral de la iglesia.Las patrullas que se desplazaron al lugar pudieron observar como había dos sujetos, agachados, que intentaban forzar la puerta.Cuando se dieron cuenta de la presencia de los policías, emprendieron la huida, cada uno por un lado.

Uno de los fugados, que estaba indocumentado, fue detenido por la Policía Nacional en la carretera de Poza, mientras que el otro era interceptado por agentes de la Policía Local en la calle Pedro Alfaro. Cuando fue detenido, todavía llevaba enguantados en las manos unos calcetines de los que no se había desprendido.También, al intentar escapar de la Policía, los ladrones se habían dejado junto a la puerta que estaban forzando un bulto con dos destornilladores, una cizalla, una linterna, una bolsa de deporte y un par de calcetines.

Los agentes confirmaron que los ladrones habían provocado unas muescas en la puerta, que habían conseguido entreabrir, aunque no llegaron a acceder al interior por la presencia de los policías. Posteriormente, avisaron al párroco, DomicianoJuarranz, que ayer señalaba que esperaba que se pudiera arreglar pronto la puerta para poder acceder a los despachos parroquiales. El párroco de la Real y Antigua recordaba ayer que hace unos meses también intentaron forzar la misma puerta, aunque tampoco consiguieron acceder al interior del templo.