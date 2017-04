La piloto Cristina Gutiérrez será pregonera de las fiestas

Cristina Gutiérrez será la pregonera de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2017. La piloto burgalesa, la primera española en atravesar la línea de llegada del prestigioso Rally Dakar en la modalidad de coches, recibió ayer el ofrecimiento del alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, para dar el banderazo de salida a la programación festiva de la capital. La respuesta afirmativa llegó de inmediato, por lo que la joven deportista (de tan solo 25 años) sucederá en esta misión desde el balcón de la Casa Consistorial al músico Diego Galaz, protagonista del acto en 2016.

La cultura entrega el testigo al mundo del deporte. «Cristina Gutiérrez es una burgalesa que ha tenido un especial protagonismo deportivo en los últimos meses y que lleva el nombre de Burgos muy lejos. Posiblemente se convierta en la pregonera más joven que ha tenido la ciudad en los últimos años. Es un guiño a la juventud y al mundo del deporte».

La varias veces campeona nacional de rallies todoterreno no dudó un instante en recoger el guante y aceptó la invitación de buen grado. «Agradezco esta oportunidad que me brinda la ciudad. Me llena de orgullo que hayan pensado en mí. Estoy emocionadísima. Y espero estar a la altura de los pregoneros anteriores», manifestó Gutiérrez.

La piloto burgalesa, que seguirá «llevando la bandera de Burgos allá donde vaya» se encuentra estos días en plenas conversaciones con diferentes entidades públicas y privadas en busca de los apoyos económicos necesarios para poder participar de nuevo en el Dakar 2018. «Es un trabajo duro que personalmente no me gusta mucho. Ojalá todo llegue a buen puerto». «La idea es que todo fragüe pronto para poder ponerme en marcha lo antes posible en Jaén, Extremadura o la Baja Aragón, porque quiero que toda la temporada vaya enfocada a preparar el Dakar, haciendo alguna prueba del Campeonato de España y del Mundial».

En otro orden de cosas, el alcalde realizó una invitación a las empresas burgalesas que el año pasado hicieron posible la aventura de Cristina Gutiérrez, para que en 2018 sigan apoyándola.