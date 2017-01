Pinares clama por explotar el potencial de sus muchos recursos

RAQUEL FERNÁNDEZ quintanar

A pesar de que la comarca de Pinares está valorada como una de las que más recursos turísticos tiene de la provincia, -por sus innumerables enclaves naturales y bosques cuajados de robles, hayas y pinos cuidados con mimo-, ayuntamientos, empresas del sector turístico y los propios pinariegos han alzado la voz para reivindicar que se de por fin con la clave para saber desarrollar bien los recursos turísticos existentes de esta zona. Una problemática que, a día de hoy, sigue colocando a esta comarca como una de las que más recursos turísticos tiene sin explotar.

«Llevamos años peleando para que se entienda la realidad turística de la comarca de Pinares y todavía falta mucho por hacer, empezando por abrir las miras de los habitantes de la zona, comprender que el sector es bueno para todos, siempre bien gestionado, y que a día de hoy es el recurso más tangible que debemos trabajar para mantener una población con deseos de seguir viviendo en los pueblos», confiesa María José Santamaría Antón, gerente de ‘Demandanatural’, una de las pocas empresas existentes en esta comarca dedicadas a la promoción de los recursos turísticos.

Para esta joven empresaria, natural de Quintanar de la Sierra, las instituciones pinariegas no realizan el trabajo que debieran ya que «no se sientan a hablar con las empresas del sector para buscar un objetivo común y ayudar de alguna manera a potenciarlo. No entra en partidas presupuestarias de ayuntamientos fomentar el turismo, cuando somos una de las zonas con mayor masa forestal del país, mejor gestionada y con paisajes impresionantes que no son conocidos, ni reconocidos», añade Santamaría.

Lo cierto es que alcaldes pinariegos también se postulan en la línea de que ésta es una de las zonas con más recursos turísticos sin explotar.

Alcaldes pinariegos

«Esta comarca tiene todavía mucho interés por descubrir», señala Galo Contreras, alcalde de Castrillo de la Reina, para quien en cada rincón «existen muchos recursos turísticos y cada ayuntamiento intenta hacer lo posible por divulgarlos pero de forma individual y nos falta tener una visión global de comarca», añade. Javier Mateo Olalla, alcalde de Hontoria del Pinar, confiesa que «desde las instituciones no se han promocionado los recursos turísticos de la zona de Pinares, ni se ha explotado el turismo como se debiera». Tanto es así, que para Olalla «las administraciones se han olvidado literalmente de la parte hontoriana del Cañón del río Lobos. Se ha dejado de lado esta entrada tan importante de acceso al parque, apostando más por la zona soriana. Tampoco han apostado lo suficiente por la micología o la espeleología, dos aspectos que nosotros queremos reivindicar turísticamente aquí en Hontoria».

Para la alcaldesa de Palacios de la Sierra, Estíbaliz Llorente, el tirón turístico es bajo «para la gran cantidad de recursos que existen en la comarca pinariega y serrana». En su opinión, «habría que instar a que Diputación y Junta invirtieran más en hacer campañas publicitarias aprovechando el tirón del Pinoroble en Canicosa o los últimos hallazgos de las necrópolis de Regumiel».

Desplegar una oferta turística complementaria que albergue a esta comarca como un mismo producto en sí, sin individualidades, es otro de los aspectos importantes para solucionar esta problemática, según la edil palanciana. «Tenemos que ir todos los ayuntamientos de la zona de la mano y contar con hosteleros y empresas turísticas».