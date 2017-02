La pista del llamado Don Juan de internet se pierde en Burgos

No constan denuncias en Burgos, pero parte del último año la capital burgalesa, Huérmeces y Aranda de Duero han sido el escondite de uno de los estafadores más buscados del país, no tanto por el importe del dinero y bienes de los que se ha apropiado o beneficiado como por el número de afectados por sus trampas y trucos y la afectación anímica que han sufrido. Se llama Rodrigo Nogueira Iglesias, aunque se da a conocer como Roi, con esos u otros apellidos, pero también supuestamente se ha inventado muchas otras personalidades, según han narrado algunas de sus 63 víctimas reconocidas en toda España en diferentes medios.



Este individuo ha adquirido fama en prensa y ya se le bautiza como el ‘Don Juan de internet’ y lo cierto es que Rodrigo presuntamente se ha aprovechado de las redes sociales, especialmente de todo tipo de aplicaciones y web para ligar, para vivir de las mujeres a las que lograba encandilar con su maña en las relaciones personales para luego escamotearles el dinero, las tarjetas, hacerse comprar ropa o caprichos o simplemente alojarse de gorra en sus casas mientras mantenía relaciones simultáneas, no siempre amorosas, con otro o varios ligues más. Se aprovechaba de un perfil concreto de mujer, manipulable y sensible, necesitada de afecto y atenciones y su bien ganada experiencia en hacerse el simpático y convertirse en imprescindible para sus víctimas. Al parecer, seleccionaba a sus objetivos en redes sociales para conocer pareja del estilo de Badoo o Atrapa un tío en las que mantenía un perfil con su foto real y una actividad muy intensa tanto para captar más mujeres como para tener encandiladas a las que ya eran contactos permanentes y posibles objetivos. Pese a su éxito no se trata de un auténtico Don Juan, un tipo atractivo e irresistible, sino de un hombre ya maduro, de baja estatura al que le faltan varios dientes, pero con un pico de oro y un talento natural para escoger y aprovecharse de la generosidad y de la buena fe de las personas.



Refugio en Burgos

No había llamado la atención con su peculiar manera de buscarse la vida en la capital burgalesa, donde el recelo y la desconfianza son algo más que un tópico, puesto que se buscó a varias mujeres de poblaciones en provincias cercanas a las que se desplazaba, supuestamente por trabajo. Hay que decir que en sus mil historias para ganarse la confianza de las mujeres y aparentar ser lo que no era se inventó todo tipo de profesiones, a las que daba todo el glamour posible.



En varios casos se hizo pasar por chef o profesional de la alta hostelería y, parece ser, que en la capital burgalesa pudo trabajar en algún bar del centro por periodos breves. También, según declara una afectada, se hizo pasar por chef de un restaurante de La Vid y en Aranda compartió piso con una peluquera.



A Burgos se trajo a una ‘novia’ natural de Vitoria que pagaba la mayoría de los gastos y en Aranda engatusó a dos mujeres. Pero no sólo ‘chuleaba’ a mujeres y no siempre vivía con ellas. Con una de sus víctimas, natural de Ávila comenzó una relación mientras él residía en Burgos, concretamente en Huérmeces, su último domicilio conocido, donde dejó a su compañero de piso con deudas del alquiler, después de haber cargado a su tarjeta de crédito sin su permiso y su conocimiento, varios artículos que adquirió en la web china de compras Aliexpress. El ‘agujero’ en su tarjeta rondaría los 400 euros, del que el compañero de piso se dio cuenta mucho después, ya que, al parecer, Roi se hacía entregar los pedidos en otras direcciones o los recogía en la central de la agencia de transportes. Después desapareció y está en situación de busca y captura por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que lo consideran fuera de la provincia. Se le busca especialmente en Vitoria, donde ya tenía contactos, o en Galicia, donde comenzó sus correrías y de donde es natural, concretamente de la localidad pontevedresa de Marín donde se le conocen sus primeras correrías.



Sin denuncias

Fuentes policiales confirmaron a este periódico que no se han presentado aún denuncias ni en Burgos ni en Aranda contra este joven de 39 años, pero son conocedores de su reputación y sus sablazos. No es de extrañar, por otra parte, que no se denuncien sus trampas, ya que en la mayoría de las ocasiones el estafador mantenía una relación sentimental con la víctima. Además, el volumen de las cantidades de las que presuntamente se apropió es siempre bajo, lo que sitúa ese hecho por debajo de la consideración de delito, y, además, en la mayoría de las ocasiones las víctimas le entregaron el dinero de buena gana o insistieron ellos mismos en comprarle ropa u otros enseres, con lo que no habría delito aparente. Además la mayoría de los objetos que roba o se hace regalar -muchos de ellos electrónicos- o que pasan por sus manos acaban en las de la siguiente víctima para agasajarla. «Lo mantenía como a un hijo», confesó una de sus víctimas a La Voz de Galicia. Según ciertas versiones, llegó a pedir u obtener dinero para supuestos tratamientos médicos en el extranjero sin que llegase a devolver lo prestado.



Sin embargo, al recopilar todos estos testimonios y establecer un patrón de conducta, los investigadores pretenden demostrar que perpetró una estafa continuada, agravada por el uso de identidades falsas, durante cerca de dos décadas a, al menos, 63 víctimas documentadas, algunas de las cuales han presentado denuncias por las que hay causa abierta en varios juzgados de la península.