Un plan capaz de detectar el riesgo de sufrir o ejercer acoso escolar

El acoso escolar no es algo nuevo, es una realidad que siempre ha estado ahí, en todos los centros escolares, cada día y en diversas formas, pero es ahora cuando la sociedad ha tomado una mayor conciencia para acabar con esta lacra, cada vez más visible. Una mayor sensibilización y más información sobre el tema han sido los ‘culpables’ de un mayor afloramiento de los casos de acoso escolar, como ya sucediera con la violencia de género.

«El acoso ha existido toda la vida, pero antes ‘se consentía’ más y no se ponían los medios suficientes para frenarlo. Ahora, la sociedad ha despertado y ha dicho ‘basta’», explica Óscar Hernández, coordinador de la delegación en Burgos de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), que el pasado mes de noviembre abría sus puertas en la capital burgalesa. Junto al coordinador, siete personas más forman su equipo profesional. Natalia Portal, delegada en Burgos de la Asociación Española de Mediación (Aemed) y mediadora en Aepae, Javier Ceballos, voluntario de la delegación, las psicólogas Cristina González y Andrea Sevilla, Efrén Montoya, profesor de defensa personal y las encargadas del taller de arte dramático, Sylvia Coca y Belén Abad.

Son las propias familias las que han impulsado este cambio de mentalidad y es que «el acoso no es solo cuestión de los propios niños sino que afecta a toda la familia», comenta Hernández, «a su día a día». En este sentido, explica que «ahora la sociedad apuesta por una educación combinada, entre las familias y los educadores», pero, sin duda, «son los padres quienes más fuerza están ejerciendo en este lucha, quienes llegan hasta donde sea necesario para que el acoso no continúe».

El gran reto de acabar con el bullying empieza con la prevención y la detección precoz. Precisamente en esa detección previa se centra el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, promovido por las consejerías de Educación, creado y desarrollado por Aepae y que «está dando muy buenos resultados en comunidades como La Rioja, donde ya lo han solicitado 17 centros, un 25%», comenta.

La base de este plan es implicar a todos los actores- alumnos, familias y educadores- y se inicia y finaliza con una medición, de tal forma que la asociación pueda valorar el resultado de las intervenciones realizadas. Para ello, usan la herramienta VREMO-Competence. Se centra en la prevención, ya que permite a los profesionales conocer de primera mano «el daño real del acoso escolar que está sufriendo un alumno» y analizar «el mundo socioemocional de los niños». Es decir, no solo se centra en conocer si un determinado alumno está sufriendo bullying sino que, esta herramienta, analiza las competencias socioemocionales y permite saber si el niño tiene riesgo de sufrir acoso escolar, de ejercerlo o de ser un observador pasivo.

Ese es el primer paso del camino, pero también destacan dos herramientas más dentro de este Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar. La primera, el Curso de Atención a Víctimas. «Es pionero a nivel europeo, orientado a ayudar a las víctimas a defenderse de un agresor», explica el coordinador de Aepae en la capital burgalesa. Desde una estrategia multidisciplinar y según el problema al que se enfrenta la víctima, el curso se orienta de una u otra forma. «No es lo mismo una agresión física que psicológica o a través de internet- ciberbullying», comenta Hernández, «se prepara a cada víctima según su contexto».

El coordinador asegura que este curso «está teniendo un éxito impresionante, es muy emotivo y satisfactorio ver que los padres ven resultados en sus hijos». El curso se realiza en todas las delegaciones de Aepae en España. «Cuando en una ciudad surgen varios casos, solemos juntarles y trabajamos de forma grupal», añade Hernández.

Por otra parte, la asociación desarrolla el Curso de reeducación. «Es un servicio destinado a ayudar a los agresores porque, al fin y al cabo, son niños que necesitan ayuda, hay que reeducar ciertos aspectos y para eso le enseñamos a gestionar sus conflictos de una forma diferente», comenta el coordinador. Después de los cursos, Aepae dota a los colegios de las herramientas necesarias para hacer un seguimiento «al mes, a los tres meses y al medio año».

El plan se ha iniciando en centros de diversas comunidades con niños de 1º de EPO, entre 5 y 6 años, pero «la actuación se afianza a partir de 3º de Primaria». Según los resultados, los profesionales desarrollarán «cursos de atención a las víctimas, de reeducación, se harán talleres especializados o se creará la figura del alumnos mediador, entre otras cosas». Con los potenciales agresores y víctimas «se trabaja directamente de forma individual, previa consulta a los progenitores».

Este sistema «está pensado para la cultura española» porque «es mucho más ágil y menos costoso que el famoso Método Kiva» y «está orientado a actuaciones lo más eficientes posible dentro de las posibilidades de los centros». En muchos casos, un centro escolar no cuenta con los recursos necearios para desarrollar actividades de sensiblización, talleres o acciones en todas las aulas y en ese aspecto entra en juego este plan nacional. «A través del plan podemos afinar y definir dónde poner la energía en base a los recursos del centro», explica Hernández.

Cuando lo que se detecta es un niño que está sufriendo acoso y uno o varios que los acosan, entra en juego la mediación. «En este punto es fundamental que el mediador trabaje con las familias, los alumnos y el centro, para conocer por qué ha ocurrido, que las partes lleguen a un entendimiento y no vaya a más», explica Portal.

¿Cómo afecta el acoso?

Aunque los profesionales aseguran que no existe un perfil determinado ni en acosados ni en acosadores, sí existen una serie de características que se repiten en muchos de los casos y que llegan a compartir acosado y acosador. «El acosador es, por norma general, una persona falta de empatía, pero, aunque parezca lo contrario, también tiene una autoestima baja y ataca antes de que le ataquen», comenta Hernández, mientras que «las víctimas son, por norma, personas emocionalmente muy sensibles, inseguras o con baja autoestima».

Para Hernández son «dos caras de la misma moneda» y es que «desde el punto de vista de los análisis avanzados que realizamos, hemos visto que riesgos y fortalezas van de la mano tanto en un ámbito como en otro». Esto quiere decir que «el niño que tiene alto riesgo de ser víctima también lo tiene de convertirse en acosador». Ambos perfiles «tiene un problema que solucionar».

No hay que olvidar la figura del observador pasivo. «Aunque no son quienes realizan la agresión, están permitiendo que suceda». Precisamente, el plan quiere transformar a estos ‘actores’ en alumnos mediadores. Una figura que escogen tutores y profesionales para mediar e intervenir cuando se produzca un conflicto ya sea en clase, en el patio, etc. De esta forma, «el acosador verá que no todos colaboran en su acción y se acaba con la figura del ‘observador pasivo’».

Si en algo hacen hincapié estos profesionales es que el mejor método para solucionar los problemas de acoso es desde los propios alumnos, «en el ámbito entre iguales». De esta forma, Hernández recalca que «debemos dotarles de las habilidades necesarias para que, entre ellos, sepan solucionarlo, que si un niño empieza a ser agresor, se genere un comportamiento de grupo que lo solucione. Si ellos no pueden solucionarlo, el siguiente paso será acudir al adulto. «No tiene por qué ser el niño acosado sino cualquiera de sus compañeros, hay que empoderar a los niños».

En este circuito de acción no pueden faltar padres y educadores. En cuanto a los primeros, Portal explica que la forma de reaccionar ante un hijo acosado o acosador puede ser muy distinta. «Es más sencillo que los padres de un niño acosado se den cuenta de que algo ocurre porque el niño somatiza en casa lo que le pasa». En el caso de los progenitores de un acosador, «algunos no quieren verlo porque creen que es ‘imposible’ o simplemente aceptan lo que hace porque entienden que es la actitud que debe tener ante la vida y no ven un problema, sino ‘cosas de niños’».

Así, el trabajo debe centrase «tanto en casa como en la escuela» y es que «a un niño que no es empático solo le quedan las normas, es decir, tanto en el colegio como en casa debe entender que hay unas normas que cumplir, le gusten o no», comenta Portal, «no vale negociar».

Ambos hacen hincapié en que «la denuncia es el último paso que debe dar la familia de un acosado, primero hay que intentar solucionarlo de forma ‘amistosa’ y lo más rápida posible con el centro escolar, por ejemplo, a través de la mediación. En caso de que el centro no ponga solución o simplemente no pueda hacerlo, la asociación cuenta con un servicio gratuito de asesoramiento para familias. «Les indicamos en qué punto están, qué pasos deben seguir y cómo continuar, gracias al enorme equipo de profesionales con el que contamos». Para que estas familias se sientan arropadas y guiadas, la asociación también colabora con Facae, lo que le permite «designar un acompañante a cada familia para afrontar el proceso».

En cuanto a los educadores y el propio centro, Portal comprende que «en clase es complicado estar ‘a todas’ mientras se imparte una materia’» pero «en el patio sí se puede ver si un niño está solo». Reconoce, sin embargo, que «el colectivo docente está en una línea muy frágil, ya que si interviene en este tema, a veces puede encontrarse con el rechazo de la familia». La mediadora recuerda, en este sentido, que «hay ‘puntos calientes’ como los pasillos, el comedor o el transporte escolar, donde se da el acoso y de los que nadie habla».

El mensaje de la asociación es claro, el trabajo y el esfuerzo de todos los implicados es fundamental para terminar con el acoso. Aepae está en Avenida Cantabria, 23 1ºD y en burgos@aepae.es.