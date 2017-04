La plantilla del Plan Estratégico será despedida e indemnizada

La primera reunión de la comisión liquidadora de la Asociación Plan Estratégico, órgano en el que automáticamente se ha transformado su junta directiva tras la decisión de cerrarla, sirvió ayer para tomar su primera y polémica decisión: despedir a toda la plantilla por cese de actividad, abonar las correspondientes indemnizaciones, y, por otro lado, comenzar a reclamar las cantidades que deben los socios en concepto de cuotas atrasadas.

Este trabajo ha sido encomendado al gerente, Mario San Juan, a quien también se le ha comunicado su despido con un preaviso de tres meses, que serán los que dispondrá para clarificar todo el papeleo de la disolución de la asociación.

El resto de la oficina técnica ha recibido el preaviso de despido con quince días de antelación y se les ha comunicado que consuman las vacaciones que les queden y no se presenten más a trabajar. Esta comunicación se hace oficial con una carta en la que se les presentará su finiquito con la indemnización correspondiente, según explicó el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda. El gerente recibirá una misiva similar, salvo que su contrato de alta dirección obliga a comunicarle con tres meses de antelación su despido. En ese plazo tendrá que liquidad el «inmovilizado» y el patrimonio mobiliario, según explicó Foronda, para lo que se seguirá contando con el despacho fiscal y laboral.

Su tarea principal será reclamar a los socios morosos de la asociación las cantidades que se deben, una cifra que roza el millón de euros y que tienen en el propio Ayuntamiento de Burgos al principal moroso. La deuda de los asociados menores apenas si sobrepasa los 70.000 euros, con lo que la reclamación principal irá dirigida al consistorio, según confirmó Foronda, quien asegura que se pagará lo que corresponda. De este proceso se llevará un seguimiento en la comisión liquidadora que se reunirá siempre que el gerente considere oportuno convocarla.

La votación por la que quedó decidido el cierre de la Asociación Plan Estratégico sigue generando controversia en el seno de la entidad ya que hay socios que no ven claro que se permitiera votar a quienes no estaban al día de sus cuotas la fecha de la asamblea general en la que la propuesta de clausura del Plan venció por un sólo voto. El principal señalado es el Ayuntamiento que es de quien partió la propuesta del cierre. Así lo expuso el representante de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) en la sesión de ayer en la que se llegó a proponer una nueva votación.

Sin embargo, el secretario municipal advirtió que no constaba ninguna reserva que impidiese emitir su voto a ningún asociado en aquella reunión. De hecho, en la cita previa de la junta directiva no se acordó reducir el censo de votantes. Otras voces argumentan que no hubiera sido lógico que el Ayuntamiento, que es la entidad fundadora y el sostén económico de la asociación, no hubiera podido votar en esta trascendental decisión.