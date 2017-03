El Pleno apuesta por unanimidad por las ciclocalles a propuesta del grupo socialista

«Si no completamos itinerarios ciclistas para desplazarse de un punto a otro de la ciudad no podemos decir que apoyamos la bici como transporte sostenible». Con este argumento, el concejal socialista Antonio Fernández Santos consiguió llevarse a los grupos políticos a su terreno para que apoyaran la propuesta del PSOE para crear ciclocalles y ciclocarriles en la capital burgalesa. Así, este planteamiento, que proviene del colectivo ‘Burgos con bici’, logró el apoyo unánime de todas las formaciones.

En un principio, Ciudadanos, los concejales no adscritos y también el concejal de Movilidad, Jorge Berzosa, expresaron sus reservas y recordaron que está en marcha la redacción de un Plan de Movilidad Urbana que abordará el transporte sostenible por la ciudad. Berzosa recordó que la ordenanza de movilidad estará lista en poco tiempo y señaló que el equipo de Gobierno «cree en la movilidad sostenible». Desde Imagina Burgos, Raúl Salinero mostró su apoyo a la propuesta a la vez que insistió en que no se puede esperar al Plan de Movilidad, que tiene un periodo para redactarse de 18 meses.

Fernández Santos insistió en que a los políticos les toca tomar decisiones y precisó que no se puede seguir mirando «para otro lado» durante dos años a la espera del plan de movilidad. Aseguró que serán necesarios los informes de técnicos de Tráfico y de Policía Local, así como mucha pedagogía. «Yo digo que se incoe el expediente no digo que mañana haya ciclocarriles. Este es un gran reto que tienen las ciudades», añadió el concejal socialista.

La misma suerte, de aprobarse por unanimidad, corrió la propuesta de los socialistas sobre la necesidad de mejorar el barrio del Crucero. El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, explicó con vecinos presentes en el Pleno cuestiones como la urgencia de la pasarela sobre la BU-11. Sobre esta cuestión el concejal de Infraestructuras, Jorge Berzosa, aseguró que el proyecto de la pasarela está terminado, pero precisó que hace falta que haya presupuesto del Estado para que se concrete la ejecución.

El concejal de Imagina Javier Gil se refirió a la «paciencia» que tienen los vecinos de los barrios en esta ciudad para defender los proyectos que necesitan. Aseguró que el PP prefiere gastarse el dinero es «cubiertas» que en las necesidades de los barrios. Esta afirmación enfadó al alcalde que pidió a Imagina que se dejase de «demagogias» y señaló que El Crucero ha mejorado «gracias a Gobiernos del PP». Aun así, el PP votó a favor de la serie de los nueve proyectos incluidos en el listado del PSOE.