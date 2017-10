El Pleno compromete un millón al año para Villafría para volar desde marzo

El Pleno municipal ha comprometido con una mayoría de 19 de sus 27 corporativos el apoyo económico de cuatro millones de euros durante los cuatro próximos años para incentivar una operativa de vuelos desde Villafría.

El acuerdo alcanzado a finales de septiembre en la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de Burgos debía votarse en el Pleno para asegurar la cantidad económica suficiente (un millón de euros más IVA cada año) durante los ejercicios de 2018 a 2021 y así deberá figurar en el presupuesto del Ayuntamiento cada anualidad. PP, PSOE y Ciudadanos sumaron sus votos con la idea de rescatar la operativa de vuelos con una cantidad suficiente como para atraer a compañías de solvencia. Al menos, así lo intentarán a partir de que salga un nuevo pliego a concurso.

El alcalde, Javier Lacalle, que fue el encargado del grupo popular en debatir este asunto, aseguró que este mes de octubre se sacará a licitación la operativa, centrada en vuelos a Barcelona, con la idea de que a finales de marzo se pueda comenzar a volar. Esto siempre que alguna aerolínea esté interesada en ofertar vuelos desde Villafría. «Nos parece razonable esa aportación de un millón de euros anual, pero no sabemos si, a pesar de este esfuerzo económico, va a venir alguien», aseguraba Lacalle. También señaló que «teniendo un gran aeropuerto, como ciudad y como provincia estamos obligados a hacer este esfuerzo . Tenemos la infraestructura, así como una plantilla de 20 personas y debemos incentivar los vuelos regulares».

El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, que recordó en su intervención que llevan dos años reclamando una apuesta seria por el aeropuerto de Villafría con ese millón de euros anual, afeó la posición contraria a esta aportación por parte de Imagina Burgos, así como de los concejales no adscritos Fernando Gómez y Silvia Álvarez de Eulate. «Imagina y Gómez están defendiendo que se cierre el aeropuerto dado que no quieren apostar por subvencionar las operativas», añadió. Según aseguró, «el millón de euros no sufraga los billetes de quienes cogen un vuelo sino que se trata de subvencionar la operativa de vuelos, que el avión venga hasta Burgos, el combustible, las tasas y el personal».

Desde Ciudadanos, el concejal Vicente Marañón, aseguró que la nueva oportunidad trata de captar viajeros en ambos sentidos desde Burgos a Barcelona o a destinos internacionales desde el aeropuerto del Prat y viceversa. «No hay garantías, pero si sale las probabilidades de que salga bien serán más elevadas con esta cantidad económica», dijo.

Imagina Burgos tuvo claro el voto en contra de comprometer esta ayuda municipal al aeropuerto ya que, según aseguró la concejal Antea Izquierdo, «esta es una competencia impropia de la administración local». Este grupo municipal es partidario de convocar una mesa con el Estado, la Junta y el Ayuntamiento para apostar por otras opciones que «generen economía» como los vuelos para el transporte de mercancías.

Los concejales no adscritos, que no participan en la Sociedad de Promoción, se posicionaron en contra por la falta de informes técnicos que justifiquen esa aportación que consideran demasiado elevada. Echan en falta informes que avalen en concreto la viabilidad de los vuelos a Barcelona. «Me parece muy poco serio», dijo Gómez. Álvarez de Eulate se preguntaba si hay algún estudio de viabilidad que justifique los vuelos que interesan o las frecuencias. Según indicó, «esto es un canto al sol y no lo voy a apoyar».

Por cierto, que en el debate sobre este asunto el alcalde consideró que los socialistas cambiaban de posición puesto que -recordó- que en el anterior mandato la concejal Carmen Hernando siempre votó en contra de las aportaciones municipales. Por su parte, los socialistas opinaban que era el PP el que rectificaba al reconocer que no servía de nada sacar concursos por 300.000 euros o por 600.000 euros ya que no se presentaban empresas y, al final, los populares acaban por rendirse al millón de euros como incentivo más fiable.