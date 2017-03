El pliego de la escuela Río Vena incluirá criterios Passivhaus

La nueva vida de la Escuela Infantil de Río Vena será más eficiente energéticamente. Este va a ser el primer edificio promovido por el Ayuntamiento de Burgos que incluya las directrices que vienen marcadas en la normativa europea (Directiva 2010 / 31 / UE de Eficiencia Energética en los Edificios), pero no será el último. A partir del 31 de diciembre de 2018 las nuevas construcciones, promovidas por las autoridades públicas, deberán acogerse a esta norma y ser Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN).



De esta manera, el objetivo que se busca conseguir en el nuevo proyecto será que esta dotación infantil contenga desde su diseño y durante el proceso constructivo criterios ‘Passivhaus’ en materia de eficiencia energética que permitirán ahorros importantes en materia de climatización.



Los arquitectos municipales están ultimando los pormenores del pliego que saldrá a concurso durante 2017. El primer paso es licitar la redacción del proyecto de construcción de la escuela infantil. Y una de las cuestiones que está ya está decidida es que la Escuela Infantil aplicará estos criterios de construcción bioclimática y servirá de proyecto piloto ya que el futuro viene marcado en esa línea de construcción más eficiente.



Los grupos políticos municipales ya conocen esta idea para la nueva Río Vena y se ha visto con buenos ojos la posibilidad de «estrenarse» en el cumplimiento de la directiva europea con un proyecto social destinado a los niños de cero a tres años.



Un edificio ‘Passivhaus’ certificado tiene establecida una demanda de energía para calefacción de 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año (kWh/m2 por año). Mientras, el Código Técnico de Edificación (CTE) contempla en la actualidad para una construcción en un clima como el de Burgos una demanda de 45 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Son 30 kilovatios de ahorro por metro cuadrado y año con la precisión que da que los edificios ‘Passivhaus’ están certificados y, por tanto, se comprobará que esta demanda de energía se cumpla.



Las administraciones deben ir incorporando a sus nuevos proyectos la directiva, mientras que un poco más de margen tendrán las promociones privadas ya que para ellas se establece como fecha límite para conseguir esa eficiencia diciembre de 2020.



Los técnicos municipales han contado con el apoyo de miembros de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) para conocer los detalles que deben especificarse en el pliego del concurso. La PEP, que es una asociación sin ánimo de lucro, defiende que la construcción en España se encamine hacia principios de eficiencia. Para ello mantiene contactos con las instituciones para que las normativas incorporen los estándares. Los edificios en España son responsables del 40% de la energía que se consume y es conocido que cuanto más aislado esté el inmueble la demanda energética es menor.



Serán las empresas que concursen por redactar el proyecto de la Escuela Infantil de Río Vena las que expliquen las características constructivas para conseguir el objetivo final: un edificio de Consumo de Energía Casi Nulo. Pero hay una serie de principios básicos que define el Instituto alemán ‘Passivhaus’ que definen las necesidades de los inmuebles. Entre ellos están el diseño bioclimático, el alto aislamiento térmico, la ausencia de puentes térmicos, la estanqueidad al aire y la ventilación mecánica.



El pliego que ultima arquitectura y que pronto estará en manos de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento para continuar con su tramitación todavía no tiene definido el coste de la redacción del proyecto y, por tanto, tampoco está establecido el presupuesto de la futura construcción. Paralelamente, se contempla la demolición del actual edificio, ubicado en la calle Juan de Padilla.



Por otro lado, en lo que afecta propiamente al número de plazas que tendrá la nueva Escuela Infantil, el equipo de Gobierno plantea que tenga unas dimensiones idénticas a los últimos proyectos como el de las escuelas de Los Gigantillos y Pequeño Cid, en la zona sur y en Gamonal norte, respectivamente. Así, se espera que disponga de 102 plazas para edades de cero a tres años y con todos los criterios que marca la Junta de Castilla y León para este tipo de dotaciones.



El viejo edificio de la guardería de Río Vena cerraba sus puertas en 2013 en una decisión no exenta de polémica. Hubo recogida de firmas y movilizaciones de todo tipo por parte de las familias usuarias de este equipamiento y una fuerte oposición por parte de los partidos políticos de la oposición, entonces PSOE e IU. Coincidía el cierre con la apertura del nueva dotación infantil en Gamonal Norte y se ponía de relieve que la de Río Vena no cumplía ya los requisitos que marcaba la Junta para una escuela infantil.