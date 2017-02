La campaña de denuncia del «deterioro» de la sanidad pública de Podemos en Burgos empezará el próximo miércoles, 15 de febrero, con la denominada ‘ruta del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)’, en la que se contará «lo que ha pasado con la comisión de investigación y con el centro sanitario». Posteriormente, continuará en Aranda de Duero y Miranda de Ebro, de tal forma que se extenderá durante varios meses.



Así lo expusieron ayer en la capital burgalesa la secretaria de Organización de Podemos en Castilla y León y procuradora, Laura Domínguez, y el también procurador de la formación morada en las Cortes por la provincia de Burgos, Félix Díez, durante la presentación de la campaña a nivel regional sobre la situación de la sanidad en la Comunidad y, concretamente, en la provincia de Burgos.



La campaña incluye una página web en la que los ciudadanos pueden dejar sus denuncias, quejas o reclamaciones en un buzón ciudadano que se incluirán en el ‘mapa de la vergüenza’ con el que se abre este espacio en internet, en el que figuran el deterioro de los medios sanitarios personales y de infraestructura y las promesas incumplidas de la Junta de Castilla y León.



En este sentido, Félix Díez precisó que en la provincia de Burgos ya han detectado «bastantes reivindicaciones». Por comarcas, indicó que en Las Merindades «lo que urge es dotar de recursos» el centro de especialidades de Villarcayo (cardiólogo, dermatólogo, endoscopio y gastroscopio, «que no se repone desde hace más de año y medio», dijo).Díez indicó que Merindades; a los pacientes de esta zona «se les cita en el Centro de Especialidades que no cuenta con recursos; ante ello, se tienen que desplazar hasta Miranda de Ebro, unos 70 kilómetros, y como tampoco los hay en el Hospital de Santiago, lo tienen que hacer hasta Burgos, otros 80 kilómetros»,



En la comarca del Arlanza y el Lerma, lamentó que no se hayan cubierto las plazas de los médicos que se han jubilado y que no se cubran vacaciones; en Villadiego, reivindican el segundo médico de Urgencias; y en Briviesca, denunció que «no se cubren vacaciones ni bajas como en el resto de la provincia». Por su parte, en Aranda de Duero, consideró que «hace falta construir un nuevo hospital» y lamentó que lleven «dos años con barracones en Oncología» En Miranda de Ebro, criticó que «de dos dermatólogas de baja por embarazo solo se ha repuesto una plaza con los evidentes retrasos que conlleva».



Y, finalmente, añadió que «esto se une a que la Consejería de Salud dejó sin residentes a los hospitales comarcales de Castilla y León, lo que impide que se vayan cubriendo las plazas de los médicos que se van jubilando». «Otra de las carencias es que no se pueden contratar en Castilla y León prácticamente médicos extranjeros», concluyó.