Podemos critica al PSOE por «hacer más fuerte a Lacalle y al PP»

El secretario general de Podemos en Burgos, Ignacio Lacámara, aseguró ayer que «el alcalde más débil y nefasto de los últimos tiempos», ha encontrado «en el PSOE un aliado fiel», al facilitar con su abstención el presupuesto de 2017. Lacámara apuntó que lo ocurrido el viernes en Burgos es un reflejo de lo que ocurre en el ámbito «nacional» entre PP y los socialistas. Subrayó que con la actitud que tiene, «el PSOE hace más fuerte a Lacalle y al PP».

En este sentido, tiene más trascendencia la abstención del PSOE «dado que Lacalle no cumple su palabra y apenas ejecuta un 70%» de las cuentas del ejercicio anterior, declaró. El secretario general de Podemos en Burgos les preguntó a los socialistas que «si tan buenas son las enmiendas del PSOE a los Presupuestos, ¿por qué no votaron a favor y sí se abstuvieron en el Pleno?».

Y es que los aumentos de presupuesto de los que han hecho gala los concejales del PSOE, «sólo han hecho que incrementar el gasto corriente», quedando «estancadas y limitadas» las políticas sociales. Y en cuento a los consorcios, los límites que marcan los acuerdos con los bancos «provocan que el Ayuntamiento tenga que acudir a una operación de crédito de 6,5 millones de euros» para realizar inversiones; una cantidad «idéntica» a la que debe el Consistorio a los bancos en función de sus acuerdos sobre los consorcios. Tanto las partidas destinadas a empleo como a patrimonio histórico «también quedan reducidas sustancialmente». Y es que «a este modo de actuar llaman responsabilidad» cuando no hacen sino sustentar al PP.

Por su parte, el procurador por la Burgos en las Cortes de Castilla y León Félix Díez fue muy crítico con el presidente Juan Vicente Herrera que ha «prorrogado» las cuentas del año pasado para «consolidar los recortes», fruto de un modelo «neoliberal» que eterniza el problema del «paro, la precariedad, la pobreza y la despoblación». Y es que el retraso en los presupuestos va a suponer, por ejemplo, que se lastre la convocatoria de «oposiciones de Educación y Sanidad». Podemos reclama unos presupuestos «que permitan cerrar la brecha social».