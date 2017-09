Podemos exige al Ministerio de Fomento que adopte de forma inmediata el desvío de camiones que circulan por la N-I hacia la autopista de peaje AP-1. La formación morada recordó que en los últimos días ha habido una intensa actividad parlamentaria en torno a la autopista de peaje con una «votación positiva» en el Congreso, en la que se instaba al Ministerio de Fomento a que la AP-1 sea gratuita a partir de diciembre de 2018.

Sin embargo, el diputado de Unidos Podemos por Burgos, Miguel Vila, recordó que se trata de la aprobación de una PNL (Proposición No de Ley), que «no es vinculante», por lo que «no obliga» al Gobierno a adoptar medidas. Prueba de ello es que « no vemos que el Gobierno haga nada» para adoptar soluciones a la peligrosidad de la N-I.Por eso insistió en que Fomento podía haber dado ya la orden para que se desviara el tráfico de camiones, subvencionando el pago de los peajes.En este sentido, criticó que el Gobierno haya pagado más de 5.000 millones para rescatar «autopistas sin coches». Añadió que, según los propios cálculos de Fomento, romper ahora el contrato con la concesionaria de la autopista costaría 125 millones de euros.

Vila, que dio ayer una rueda de prensa con el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, y el secretario general de Podemos Burgos, Ignacio Lacámara, afirmó que la votación del Congreso le «salió gratis» al PP, ya que «no obliga a nada». El diputado por Burgos recordó que ya son más de 40 años de concesión de la autopista, «veinte años de lo debido y el Gobierno sigue sin actuar».

PabloFernández indicó que «no puede ser» que el Gobierno «no haga nada» y adopte la decisión de desviar los camiones por la autopista de peaje. Por eso, exigió que se«llegue a un convenio ya» entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento, ya que un«Gobierno sensato debe primar la seguridad de la ciudadanía», pero «parece que no tienen mucha intención de desbloquearlo».Añadió que «mucho nos tememos que el convenio se prolongará en el tiempo».

Sobre qué pasará a partir del 1 de diciembre de 2018, Vila aseguró que «somos pesimistas», ya que presentaron una enmienda a los Presupuestos Generales para que el Gobierno elaborara un estudio de adecuación para el final de la concesión que «tumbaron el PP y Ciudadanos».

Revertir a la ciudad el parque de artillería

Podemos también habló de los terrenos del antiguo cuartel de Artillería, cuya subasta quedó desierta el pasado miércoles. Una situación que el secretario general de la formación morada en Burgos atribuyó al recurso judicial que presentaron hace unas semanas para su paralización. «Seguiremos exigiendo al PP que haga al que puede llevarse a cabo mañana mismo, exigir a al Ministerio de Defensa que reintegre los terrenos». Podemos basó su petición de paralizar la subasta en el hecho de que los terrenos en que una sentencia de los años 60 del TribunalSupremo anulaba la venta de los terrenos al Ministerio de Defensa.

Lacámara indicó que su formación tampoco respalda la propuesta que plantea el PSOE, y que se aprobó el pasado martes en el Congreso, la permuta de terrenos. Podemos considera que esta situación se puede arreglar con reelaborar el convenio que firmó Defensa, con el PSOE en el Gobierno, con el Ayuntamiento de Burgos para devolver los terrenos «a la ciudadanía». Vila añadió que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas indica que la administración del patrimonio debe estar preferente destinada uso común frente al privativo. El diputado de Podemos aseguró que esta subasta es un ejemplo de que el Ministerio de Defensa «es incapaz de ajustar su gasto real», que, dice, «tiene un desfase este año de 1.100 millones». Fernández incidió que este espacio es «patrimonio de los burgaleses».