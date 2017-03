Unidos Podemos pedirá al Gobierno que asuma el sobrecoste del desvío del ferrocarril, así como la llamada deuda no sostenible que se ha derivado del consorcio. Lo hará a través de una proposición no de ley que se debatirá mañana en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. El diputado de Unidos Podemos por Burgos Miguel Vila explicó que el Ayuntamiento «no debe hacer frente a la deuda», que se deriva, en su opinión, de la «mala gestión de unos gobernantes» y que «no debe recaer sobre la ciudadanía».

Vila indicó que es el Gobierno el que debe asumir este sobrecoste imputado al Ayuntamiento al considerar que ha habido una «negligente actuación del Ministerio de Fomento».Dentro de esta responsabilidad que, según el diputado de Unidos Podemos, debe asumir el Gobierno, se incluye también el pago comprometido de 47 millones de euros, en anualidades de 3,7 millones de euros, de la deuda no sostenible del consorcio del desvío. Hay que recordar que el Ayuntamiento y el consorcio del desvío acordaron la refinanciación de los préstamos por valor de 167 millones, por el que la ciudad conseguía 15 años de margen para pagar la considerada deuda sostenible, 118 millones de euros, y la no sostenible, otros 47 millones.

La proposición de Unidos Podemos se centra en instar también alGobierno a que investigue y aclare las causas de los «descomunales sobrecostes» producidos en la variante ferroviaria. Del mismo modo, el diputado de Unidos Podemos plantea que se elabore un plan de contingencia en caso «de disolución del consorcio» que permita la «viabilidad y el sostenimiento de la gestión y prestación de servicios públicos» del Ayuntamiento. De igual forma, en la proposición se plantea que el Ministerio de Economía asuma«solidariamente junto a Fundación Caja de Burgos y Fundación Cajacírculo el incumplimiento en la gestión ‘ágil y eficaz’ por la que entraron a formar parte del consorcio».

El secretario general de Podemos Burgos, Ignacio Lacámara, incidió en que el los últimos meses hay «un verdadero gobierno de coalición entre el PP y PSOE».Esto hace que se esté asistiendo «sin tapujos a un intento desesperado del PP y del PSOE por restaurar el bipartidismo».Esa «nostalgia» del bipartidismo «explica el apoyo del PSOE a políticas injustas e ineficaces del PP, traducida en los últimos presupuestos, en las ordenanzas fiscales, en los consorcios,...». Y el en el caso de la deuda del desvío, es «un capítulo más de la mala gestión que nos ha traído hasta aquí con consecuencias nefastas para el futuro de la ciudad».

El secretario general de Podemos Burgos fue especialmente crítico con el PSOE y con su cúpula, que «realmente no quiere gobernar Burgos, sino que se conforma con apoyar las políticas del PP en el Ayuntamiento, que nos llevan al vaciamiento de las arcas municipales».

«churras con merinas»

La secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, se mostró sorprendida con la proposición de Vila y le recomendó que «se informe un poco mejor de lo que ha sucedido en esta ciudad», ya que «las deudas del Consorcio con los bancos no tienen nada que ver con el sobrecoste». En su opinión, unificar ambos conceptos es «mezclar churras con merinas». Además, anunció que los socialistas ya trabajan en «una alternativa a esa proposición».