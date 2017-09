Podemos Burgos acudirá a los juzgados para impugnar la subasta de los terrenos del antiguo cuartel de Santa Bárbara y que se aclare si pertenecen al Ministerio de Defensa, extremo sobre el que la formación morada tiene serias dudas. La diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez, miembro de la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el diputado de Podemos por Burgos Miguel Vila y el secretario general de Podemos Burgos, Ignacio Lacámara, explicaron ayer las acciones judiciales y políticas que van a llevar a cabo para que estos terrenos «reviertan» en la ciudad y sean de uso público.



Según Vila, la subasta de Defensa, que está prevista para el próximo 27 de septiembre, es un «posible proceso de especulación» sobre unos terrenos que «se supone que son de Defensa», pero sobre los que la formación morada cree que hay datos que lo niegan. El diputado por Burgos recordó que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 1961 que declaró nula la venta de estos terrenos porque «la titularidad no es de quien la vende», aunque admitió que ha caducado el plazo de ejecución. También recordó que en 1964 el alcalde de Gamonal pidió al Ayuntamiento de Burgos la ejecución de la sentencia sin que le hiciera caso, y un año después un grupo de vecinos hizo lo propio ante el Supremo, que lo rechazo por no considerarles parte en el proceso.



Eso no obsta, en opinión de Vila, que se reclame a las administraciones públicas que «no especulen con bienes comunales». En este sentido, el diputado de Podemos mostró su sorpresa porque elAyuntamiento «no haya tratado de recuperar» los derechos sobre estos terrenos. Del mismo modo, el diputado de la formación morada respondió al PSOE, ya que su portavoz en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, señaló que lo que defiende Podemos está basado en «desinformación» sobre la titularidad que, según los socialistas, no hay duda de que pertenece aDefensa.Por esa razón, el grupo socialista es partidario de anular la subasta y optar por una permuta de los terrenos. Para Vila, el hecho de que elPSOE defienda la titularidad se fundamenta en el convenio firmado entre Defensa, con Gobierno del PSOE, y el Ayuntamiento en 2006. En este sentido, el secretario general de Podemos Burgos, Ignacio Lacámara, calificó de «muy grave» el incumplimiento de la sentencia del Supremo, así como el convenio de 2006 que «impuso» al Gobierno la propiedad de los terrenos de Santa Bárbara.



Por su parte, Tania Sánchez, que ayer por la tarde participó en un acto público en centro cívico de Capiscol, explicó que Unidos Podemos está trabajando en diferentes territorios ante la «generalizada» situación de terrenos militares abandonados para evitar que se den casos como el de Burgos. ParaSánchez,«desde el año 2006 el convenio firmado el aprovechamiento de los terrenos, llama la atención que reconozca la propiedad de Defensa cuando sentencias que lo niegan».En ese sentido, insistió en que esos terrenos «deben ser recuperados» para conseguir mejorar una zona de la ciudad abandonada. En esa línea de argumentación incidió Lácamara cuando indicó que esos terrenos dividen de la ciudad, por lo que es necesario que reviertan al Ayuntamiento para se les pueda dar un uso social para Gamonal, un barrio«abandonado» desde hace mucho tiempo.