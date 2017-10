El Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el año 2018 que presentó la semana pasada la Junta dejan mal parada a la provincia. Esta fue la principal valoración que realizó ayer Podemos Burgos de unas cuentas que, según el procurador por Burgos Félix Díez,se «ensañan» con la provincia.



Díez recordó que la provincia es la que menos inversión recibe por habitante -98.3 euros- en los presupuestos, solo superada, en negativo, por Valladolid. El procurador de Podemos señaló que recibirá un tercio menos que Soria, por lo que la provincia «vuelve a ser maltratada» en las cuentas de la Junta. Díez habló en concreto de Miranda, a la que «vuelven a timar». El procurador de Podemos calificó como «mentira» los 250.000 euros que aparecen en el presupuesto para la plataforma logística del polígono de Ircio.



Díez criticó que en un año en el que se ha constatado el cierre de la central de Santa María de Garoña se tenía que haber invertido más en el impulso de la plataforma logística. De hecho, aseguró que «hacen falta al menos 3 millones de euros para que poder acabarla en el año 2020». Por eso, calificó de «muy grave» que esta infraestructura no se pueda tener en ese plazo cuando se ha confirmado el cierre de Garoña.



En cuanto a la comarca de Merindades, Díez reprochó a la Junta que no se contemplen inversiones para el centro de salud de Valle de Mena o deEspinosa de los Monteros.Del mismo modo, puso en duda la partida para el proyecto del mirador del parque en Orbaneja del Castillo, del que señaló que puede incumplir las normas del parque natural. «Es una infraestructura que no necesita», a la vez que recordaba que es más necesario actuar en la carretera de acceso a la localidad. Una vía en la que ha habido problemas de accesibilidad de vehículos en épocas comoSemana Santa por la gran afluencia de visitantes.



La procuradoraLaura Domínguez habló del «tan reclamado nuevo hospital de Aranda», para el que los presupuestos recogen una inversión de 500.000 euros, por lo que «no va a estar en el año 2020 como prometió el PP». Mientras, criticó que el canon por el HUBU, que en los presupuestos de 2018 ascenderá a 82 millones de euros, «seguirá estable y no bajará de los 80 millones en los próximos diez años», lo que hará que dejen de invertirse en otros proyectos sanitarios, a juicio de la procuradora de Podemos. «Se debe eliminar el canon con una recuperación pactada» de la gestión del hospital.



Del mismo modo, Domínguez criticó la «gran mentira» del proyecto del Parque Tecnológico y conminó a la consejera de Economía y Hacienda,Pilar delOlmo, a que «venga a dar explicaciones». La procuradora de la formación morada anunció que presentarán una «batería de enmiendas» con«la participación de la ciudadanía».