El proyecto DUAL CLUB se lanza desde Espacio Tangente en la que ya es su cuarta edición con la intención de explorar toda dualidad contemporánea, no solo desde una perspectiva dicotómica, sino como representación del diálogo, la conversación y la sugerencia. Para esta cuarta edición se da protagonismo al lenguaje visual, contando con proyectos que desde la base se han construido a partir del poder de la imagen, y no sólo del sonido.

Para esta cuarta edición, con fechas 13 y 14 de enero del 2017, se han programado a los artistas Diego Navarro (Valencia), Evan If (Burgos/Seattle), NegrøNegrø & Marta Verde (Madrid/A Coruña), Richard Mangosta (Valladolid/ Valencia), las artistas visuales Ignacio García (Madrid) y Agnes Pé (Lleida). Y además se ubicarán dos stands en la sección Pop-ups con Margarito Delaguetto (Mallorca/Barcelona) y Mario Santamaría (Burgos/Barcelona). El precio de las entradas es de 5 euros/día y 8 euros/bono 2 días. Habrá un taller sobre La Creación de ‘A/V Live’ Interactivos a cargo de Marta Verde y Jose Venditti el sábado 14, mañana y tarde con una duración de 5h.

Dentro del festival, que siempre se reliza en Espacio Tangente, esta edición también cuenta con el , una fiesta nocturna que se trasladará a la sala Chapiteles el sábado 14 a las 00.30 horas.

Evan If abre las actuaciones en directo el viernes 13 de enero, a partir de las 21.00 horas. Su música tiene una fuerte carga de sintesizadores, con intrusiones de elementos vocales no convencionales, beneficiándose de su experiencia con aparatos modulares de los años 70. La actuación en la cuarta edición de DUAL CLUB marcará el debut de su nuevo proyecto audio-visual, preparado especialmente para múltiples proyectores de diapositivas.

El Caballø del Sueñø_ nace a comienzos de 2016, con el fin de unir en directo a la artista visual y programadora creativa Marta Verde y el músico y artista experimental José Venditti (-NegrøNegrø), y se presenta por primera vez en público en Madrid, el pasado 5 de Marzo.

Ambos artistas exploran, tanto en la parte musical cómo en la visual, los límites del ruido, la unión entre lo orgánico y lo electrónico y el uso de la repetición cómo hilo conductor del directo. Marta Verde es una artista visual y programadora creativa afincada en Madrid, licenciada en Bellas Artes y especializada en media arts y tecnologías aplicadas a la escena.

Actualmente cursa el programa fabAcademy. Desarrolla visuales, gráficos interactivos y generativos, dispositivos electrónicos personalizados, wearables e instalaciones interactivas. NegrøNegrø es el proyecto musical de José Venditti desde comienzos del 2013. En éste año, NN edita los primeros singles, que tratan principalmente de reinterpretar géneros cómo el blues, boleros, jazz, a través de la electrónica e instrumentos electrónicos contemporáneos.

El sábado 14 de enero será el turno de Richard Mangosta. Richard Mangosta se muestra como un personaje soez e intencionadamente hortera, que canta canciones con bases ‘rap/trap’, o electrónica. Expone sus hazañas más birriosas con orgullo, usando la sátira para abrillantar el amalgama de historias de su día a día a través de una visión particular y oscura de la cotidianidad. Tras la superficialidad de las estructuras que nos ofrece el rap que usa como recurso base, hay un nuevo punto de vista.

Diego Navarro ofrece sonidos a medio camino entre lo natural y tecnológico, la plástica del MIDI y el hiper-realismo. Nueva vida. Recorridos por entornos 5.1 deformados, en pleno proceso de derrumbe y reconstrucción.

Instalación y pop ups

Ignacio García Sánchez realiza réplicas de productos culturales ficticios procedentes de sociedades futuras o paralelas a la nuestra. Plantea escenarios sociopolíticos que se sitúan entre lo plausible y lo descabellado con la intención de cuestionar el determinismo histórico y otros dogmas ideológicos como la ausencia de alternativas al sistema actual. A través de cristales deformantes de distinto color y grosor se contemplan inquietantes versiones de nuestro propio mundo en las que los mecanismos que hacen que todo siga funcionando. Agnès Pe (Lleida, 1985) tiene como objetivo trabajar los conceptos o materiales más allá de los límites que abarcan cualquier género o clasificación, siempre con una actitud divertida y arrolladora, bajo los parámetros de la estética del error y el antiprofesionalismo, buscando nuevas formas de relación con los

elementos a recomponer. Investiga de forma autodidacta y pluridisciplinar entorno a lo audiovisual y lo sonoro.

Marío Santamnaría presenta su trabajo que ha formado parte de importantes exposiciones colectivas. Por su parteMargarito dela Guetto retrata todo su entorno y su día a día. Quizá es por eso por lo que le gusta definirse como fotógrafo ignorante; porque parte del «desaprender» para crear algo propio.

DUALCLUB cuenta con un taller, impartido por Jose Venditti y Marta Verde, en el se que tratará la creación y organización de directos audiovisuales, donde el sonido y la imagen funcionan como un todo conjunto. Se hará un breve repaso a los significados de este tipo de espectáculos, con ejemplos de diversas disciplinas artísticas que se mezclan para conseguir nuevos resultados. Tras mostrar el método y estructura de trabajo, desarrollaremos diversos ejemplos prácticos e intentaremos crear entre todos un ‘A/V Live’.