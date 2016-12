Policía Local vigilará el acceso de vehículos a zonas peatonales

La Policía Local de Burgos ha diseñado un operativo especial de Navidad que se hará extensivo a otras medidas de otras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado durante estas fechas. Así, se vigilará especialmente el acceso de vehículos a las zonas peatonales, se controlará la venta de petardos y se dará más cobertura al tráfico en aquellos puntos del casco urbano donde pueda haber atascos.

La portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, recordaba ayer que el operativo especial está muy relacionado con los últimos acontecimientos vividos en Berlín, con el atentado yihadista con un vehículo pesado en una zona peatonal, y debido a que se ha instalado la alerta 4 en España.

Desde la Dirección General de la Policía se está enviando una circular a los ayuntamientos para solicitar que se tomen medidas de prevención. Aunque Conde aclaró que todavía esa misiva no ha llegado directamente a Burgos, desde la Policía Local se ha planteado el operativo ‘Navidad Segura’ que atenderá varios aspectos para proporcionar «seguridad al ciudadano». Como ejemplo, la concejal señalaba que habrá mayor presencia policial en zonas comerciales, en el centro histórico en ferias y en mercados. Además, se vigilará especialmente el acceso a las calles peatonales en puntos como la calle Per Abat y el puente de Santa María.

En cuanto a la venta de elementos pirotécnicos, Conde precisaba que la Policía Local ya ha inspeccionado los petardos de categoría F1, que son aquellos cuya venta no está permitida a los menores de 12 años. En los siguientes días continuará la vigilancia de los artificios F2 y los F3, que no se pueden vender a menores de 16 y de 18 años, respectivamente. Por otro lado, los agentes inician una inspección de tiendas de golosinas que vendan a menores productos que imitan a botellas de alcohol ya que pueden incitar al consumo en el futuro.