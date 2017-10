La plantilla de la Policía Nacional en la provincia está en torno al 80%, un porcentaje que es inferior en la comisaría de Aranda y aún más bajo en la de Miranda.Pese a que la «situación ideal» sería contar con el 100% de la relación de puestos de trabajo, el subdelegado del Gobierno, Roberto Saiz, aseguró que con los efectivos actuales queda «garantizada» la seguridad.

No obstante, el comisario jefe provincial, José MaríaCalle, aseguró que a parir de enero se incorporarán en torno a 20 policías en prácticas a la comisaría de Burgos, entre ocho y diez a Miranda, y entre ocho y diez a Aranda. Calle afirmó que estos agentes no viene para quedarse -estarán hasta octubre-, pero con las nuevas promociones de policías se volverá a «estar cerca entre el 90% y el 95%» de cobertura. Con la situación actual en las comisarías, Calle remarcó que el pasado año bajó un 4% la tasa de criminalidad, y en lo que va de año ha caído un 1,2% más.

Durante su intervención en la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, el comisario jefe atribuyó esta mejora de la eficacia policial a una «mayor presencia en las calles, con una mayor actividad de las patrullas de seguridad ciudadana, así como los óptimos resultados de las brigadas de Policía Judicial, Información, Científica y Extranjería». El máximo responsable de la Policía en Burgos señaló que preocupan de manera especial los delitos relacionados con la violencia de género.«Por desgracia, no disminuye», apuntó. Aunque no crece en «proporciones alarmantes», lo cierto es que, según los datos que aportó, ha aumentado en torno a un 8% y 10%, lo que hace que prácticamente se presente una denuncia diaria por violencia de género en la provincia.

En ese sentido, el subdelegado del Gobierno incidió en las campañas de sensibilización sobre la violencia de género, en la necesidad de denunciar cualquier actitud que pueda ser constitutiva de este tipo de delitos. Los robos en los domicilios son otras de las preocupaciones de la Policía, ya que es un tipo de delito que crece en función de la actividad de grupos especializados que generar alarma al ser muy activos hasta que son detenidos. La tercera preocupación de la Policía se centra en estafas que se hacen a través de internet.

El comisario destacó en su discurso algunas de las principales operaciones que se han llevado a cabo durante los últimos tiempos, especialmente contra el tráfico de drogas, los robos en viviendas y vehículos y la pornografía infantil. A ello añadió los más de 300 servicios humanitarios que sirven para mostrar otra de las facetas de servicios de los agentes, marcados por la «confianza, cercanía, proximidad, cooperación y participación». Cinco valores que definen a una Policía «moderna, abierta y democrática» que «no solo debe reprimir el delito si no prevenirlo». Por ello destacó la importancia de unidad de participación ciudadana, de la que destacó las actividades integradas en el plan director de seguridad en los centros educativos. El pasado año se visitaron 70 colegios en los que se impartieron 346 charlas.

El acto de celebración delDía de la Policía sirvió también para reconocer el trabajo destacado de los agentes, así como de otras personas ajenas alCuerpo. Ayer recibieron un reconocimiento la juez decana y de Menores, Blanca Subiñas, y el teniente de la Guardia Civil Alejandro Hernández. También se premio la labor de 15 policías, un oficial, un subinspector y un inspector con la cruz al mérito policial con distintivo blanco.

«Apoyo incondicional» a los agentes en cataluña

La intervención del subdelegado tuvo como telón de fondo las cargas de la Guardia Civil y la Policía del pasado domingo en cataluña. Saiz mostró su «apoyo incondicional». Y alabó la «seriedad, la firmeza y la extraordinaria preparación» de los agentes que actuaron con «proporcionalidad». Respecto a las imágenes de la actuación policial en Cataluña, que han llenado portadas y telediarios de todo el mundo, el comisario provincial indicó que «hay que enseñar todas las imágenes». Y añadió que la Policía «somos policía judicial, dependemos de jueces y tribunales y estamos allí en una misión judicial». Confirmó que hay agentes de Burgos enCataluña, aunque no dio cifras.