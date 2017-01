El polígono industrial de Gamonal, Villafría, Villímar y Villayuda reclama al Ayuntamiento de Burgos que se lleve a cabo un mantenimiento diario que contribuiría a mejorar el estado de un polígono que también ha acusado el paso del tiempo y en el que no se han llevado a cabo apenas mejoras. Según explica el presidente de la Asociación del Polígono Industrial (Aspigavi), Fernando de Santiago, se trataría de adoptar «obras menores», como las que se llevan a cabo en las calles de la ciudad todos los días que, sin grandes inversiones económicas, permitirían acometer mejoras puntuales.



El presidente de Aspigavi señala que este es uno de los retos que se ha planteado la asociación para el próximo año, ya que de poco vale que se acometan actuaciones como la que se está llevando ahora en la calle Alcalde Martín Cobos, con el acondicionamiento de la vía, si luego pasan meses o incluso años sin que se vuelvan a realizar mejoras.El presidente de la asociación recuerda que el polígono contribuye con cerca de 9 millones de euros en impuestos que, de alguna manera, en parte «tienen que revertir» en mejoras en el polígono.



Otra de las cuestiones que preocupa al colectivo está relacionada con el aparcamiento. Las caracteristicas del polígono, al ser urbano, hacen que haya un tráfico muy intenso, no solo de las ceca de 25.000 personas que trabajan en las alrededor de 1.200 empresas del polígono, sino todas las que se acercan a la zona industrial y la zona comercial. Sobre esta cuestión, De Santiago señala que la reciente visita que giró el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, en la que recorrió el polígono, pudo ver en personas estos problemas, por lo que «se dado cuenta de la situación en la está el polígono».



Las características del polígono hacen que haya pocas plazas de aparcamiento para asumir el flujo de vehículos, por lo que se ha convertido en costumbre aparcar en zonas que no están habilitadas, como zonas verdes, especialmente los camiones.



En este sentido, el presidente de Aspigavi considera que una alternativa podría ser que, a través de Parques yJardines, se adoptaran posibles alternativas.Sobre todo en un polígono que cuenta con una limitación de espacio, por lo que la posibilidad de habilitar un aparcamiento disuasorio es poco viable.



Otro de los problemas que tienen una fácil solución, en opinión del presidente de Aspigavi, es la falta de pasos de cebra.Al ser un polígono de ámbito urbano, es habitual que vayan personas a pie. De Santiago pone como ejemplo los problemas que se generan en los acceso al nuevo Mercadona ubicado junto a la avenida Juan Ramón Jiménez. A pesar de que hay colocados pasos de peatones, la ubicación del que está frente al acceso principal, en una zona en curva, hace que se peligroso para los peatones y poco visible para los conductores.