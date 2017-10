Con la cuenta atrás en marcha, cualquier posibilidad de refinanciar la deuda del consorcio de Villalonquéjar parece esfumarse. Si bien hasta el Pleno del viernes todo está por decidir las posiciones manifestadas ayer en la comisión de Hacienda, paso previo obligado, en la que toda la oposición rechazó la reestructuración defendida por el equipo de Gobierno apuntan a un mayoritario y rotundo ‘no’.



Se consumaba así el desencuentro entre el PP y Ciudadanos, desenlace de una infructuosa negociación cuyo inicio se remonta al pacto suscrito en enero entre ambas formaciones para frenar la moción de censura entonces en ciernes. Aquel documento incluía el compromiso expreso del alcalde, Javier Lacalle, de explorar alternativas para reducir la carga económica de los consorcios y, específicamente, evitar una refinanciación del de Villalonquéjar y modificar sus estatutos.



Expirado el plazo para encontrar la fórmula, con el 31 de octubre marcado en rojo por los acreedores de la deuda como fecha límite para la reestructuración, parece que el acuerdo político entre ambas formaciones no ha sido posible. Así lo trasladaba ayer al término de la comisión de Hacienda el concejal del ramo, Salvador de Foronda.



Visiblemente molesto por la actitud de Gloria Bañeres, portavoz de Ciudadanos, Foronda la acusó de dinamitar el diálogo con nuevas exigencias «imposibles», «que al fin y al cabo son excusas». Así, negaba pues «posibilidad alguna de alcanzar un acuerdo» con esta formación para ‘salvar’ el trámite in extremis, algo que hasta la misma votación del Pleno es todavía posible.



De ahí que el edil quisiera ayer lanzar un SOS al grupo municipal socialista al que apeló ayer para evitar el «incierto» escenario en el que un ‘no’ mayoritario a la refinanciación colocará al Ayuntamiento.

De entrada, ese rechazo conducirá a la disolución del consorcio y trasladará a las arcas municipales los 112 millones de deuda que acumula, desbaratando, según precisó Foronda, el Plan Económico Financiero en vigor que obtenía el apoyo de la Junta y «curiosamente el respaldo mayoritario del Pleno» pese a que contemplaba, como medida para garantizar la estabilidad, la operación que ahora posiblemente se tumbe. «Varias generaciones de burgaleses se arrepentirán de esta decisión», auguró.



Y todo, indicó el responsable de Hacienda, «sin una motivación, ni informes» que respalden el voto en contra. Y es que los que hay, a su juicio, apuntalan el ‘sí’. Foronda hacía estas declaraciones tras desmenuzar sendos informes del interventor y el secretario municipal que además de recomendar la adopción de un acuerdo de reestructuración cuestionaban la viabilidad de algunos de los principales requerimientos de Ciudadanos para propiciar la refinanciación, tales como, por ejemplo, la «imposibilidad legal» de traspasar los activos y pasivos del consorcio a la Sociedad de Promoción o la asunción de su actividad por el propio Ayuntamiento «que no dispone de la organización ni de los medios para tan ingente gestión».



Sobre la modificación de los estatutos del consorcio para su adaptación a la normativa vigente, condición ‘inamovible’ de la formación naranja y principal causa de que esta se haya desmarcado de la reestructuración, el concejal explicó que «se trata de un procedimiento que lleva meses y aunque podría considerarse el inicio de los trámites es del todo imposible llevarlo a cabo antes del viernes». Foronda subrayó además que, en cualquier caso, ese cambio no podría materializarse sin contar con la Fundación Caja de Burgos, integrante del ente junto al Ayuntamiento.