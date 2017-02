La disparidad de criterios entre la jefa de Personal y el secretario general delAyuntamiento en relación con el cese o la continuidad de los trabajadores interinos en el puesto de técnico de administración general (TAG), ante la resolución de la oferta pública de empleo para cubrir cinco plazas de funcionario, motiva la petición de un tercer informe.

Esta vez será el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, el que emitirá en el plazo de un mes un informe que será el que definitivamente asuma el Ayuntamiento. Así lo aseguraba ayer la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, que indicaba que la Junta de Gobierno ha decidido optar por esta tercera vía y espera que en unas semanas esté disponible el citado informe. Mientras tanto queda en suspenso tanto el cese de seis interinos (tres de ellos sí están en la nueva bolsa de empleo), como la toma de posesión de los funcionarios de carrera, ambas cuestiones iban a tener lugar entre el próximo 28 de febrero y el 1 de marzo, respectivamente.

Conde explicó que los miembros del equipo de Gobierno «respetan» los informes técnicos y jurídicos de los trabajadores del Ayuntamiento, pero señaló que ante la discrepancia consideran que será «bueno» que una tercera entidad plantee un criterio que sería respetado tanto en este proceso de selección como en futuras oposiciones en las que se está trabajando.

Concretamente, desde Personal se emitió un informe en el que se cesaba a los interinos técnicos de administración general para que sus puestos pasaran a ser desempeñados por las personas que han quedado incluidas en la bolsa de empleo según el concurso oposición recientemente resuelto.De esta manera, los interinos que no concursaron en la oposición tendrían que dejar el Ayuntamiento y esta situación provoca que empleados con años de experiencia fueran cesados de sus puestos para que entrasen las personas que han concursado por la plaza de funcionario TAG.

Por su parte, el secretario general consideró se debía revocar el cese y mantener a los interinos en su empleo. A la vez, informó de que los nuevos funcionarios que han aprobado la oposición deben ocupar puestos vacantes para que los interinos puedan seguir en sus puestos y así no perder esa experiencia laboral.

Por su parte, el concejal Antonio Fernández Santos que fue quien solicitó el informe al secretario, al conocer la situación de los interinos, considera que el equipo de Gobierno está evitando tomar una decisión y, por ello, recurre a un tercer informe. En su opinión, ahora los perjudicados son los funcionarios que iban a tomar posesión de su empleo el próximo miércoles y que tendrán que esperar a conocer la resolución del INAP. Considera que es «un error monumental» tanto generar un conflicto entre Personal ySecretaría, como eliminar los derechos de quienes han aprobado la oposición. «El equipo de Gobierno del PP no quiere quitar la razón ni a la jefa de personal, ni al secretario, pero son los responsables de tomar las decisiones», añade, a la vez que se pregunta para qué se nombra a un secretario, el funcionario de más alto rango en el Ayuntamiento, para ahora derivar la decisión a un instituto en el que otros funcionarios, ajenos al Ayuntamiento, fijarán el criterio.