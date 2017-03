El PP instará desde las Cortes al impulso del AVE hasta Vitoria

El impulso al AVE desde Burgos hacia el País Vasco y la puesta en marcha de los concursos públicos para iniciar las obras del nuevo centro de salud de Capiscol y del colegio de Villímar son tres de las cinco iniciativas que los procuradores del PP llevarán para su debate en las Cortes regionales en los próximos meses.



Las proposiciones pretenden atender reivindicaciones históricas de la ciudad y de la provincia y, a la vez, lograr el apoyo primero de los grupos parlamentarios y después del Gobierno regional para lograr avances este 2017. Así, lo explicaba ayer el procurador regional y viceportavoz del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez, que presentó las iniciativas que han surgido tras una reunión con cargos electos de su partido en la provincia burgalesa.



En cuanto al tren de Alta Velocidad, Ibáñez indicó que el PP quiere reclamar a la Junta, a través de las Cortes regionales, que inste al Gobierno de España a desarrollar la infraestructura ferroviaria conocida como ‘Y’ vasca para conectar Castilla y León con el País Vasco y Francia. Este proyecto, que solo entre Burgos y Vitoria representa la inversión de 1.100 millones de euros, debe tener parada en Miranda de Ebro, como explicaba el procurador regional.



En este sentido, en el texto de la iniciativa recogen que el trazado Burgos-Vitoria representa 89 kilómetros y está dividido a efectos de ejecución en 12 tramos. El proyecto tendrá que salvar dificultades orográficas como el puerto de la Brújula y el desfiladero de Pancorbo.



Esta es la única proposición que tendrá recorrido hacia el Gobierno de España ya que el resto abordan competencias directas del Ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera. Así, los procuradores del PP atenderán la petición de los municipios del entorno de la BU-627 que plantean lograr la licitación de las obras del tramo de 18 kilómetros entre Villadiego y Villanueva de Argaño. Ibáñez indicó que ya existe el proyecto y, por tanto, esperan que, con el apoyo de otros grupos, la Junta dote del suficiente presupuesto a esta actuación para que comiencen las obras durante 2017.



Los asuntos sanitarios tienen dos prioridades para los populares de la provincia. Se trata de los centros de salud de Salas de los Infantes y el que atenderá los barrios de Gamonal, Capiscol, Castañares, La Ventilla y Villayuda.



En ambos casos, el PP pretende exigir que estas dotaciones sanitarias sean incluidas en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias y que ambas licitaciones de las obras se produzcan antes de que acabe este año 2017. Para los populares no será tan relevante la cantidad de la partida que se incluya en el proyecto de presupuestos de Castilla y León ya que, como recuerda Ibáñez, este año el calendario será diferente ya que no se espera que las cuentas entren en vigor hasta el inicio de verano. Indican a este respecto que, en cambio, la convocatoria pública para contratar las obras sí representa un paso adelante ya que eso significará que puede haber actuaciones en 2017 que proseguirán en el siguiente ejercicio. «Si cuando se presente el proyecto de presupuestos alguien ve una baja partida presupuestaria, eso no significará una falta de compromiso sino que estamos ante un calendario especial y aunque se quiera poner en marcha necesitarán cuatro o cinco meses de tramitación», recordó.



Por último, la quinta de las propuestas de los procuradores del PP es la que tiene que ver con el impulso al nuevo colegio público para los barrios de Villímar y San Cristóbal. Sobre este proyecto Ángel Ibáñez comentó que fue en 2010 cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó ceder a Educación una parcela de 10.000 metros cuadrados dado el crecimiento de ambos barrios. En este caso, la iniciativa se concreta en que las Cortes insten a la Junta a realizar los trámites para la construcción del centro escolar incluyendo este proyecto en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, así como que se incluyan las partidas oportunas que permitan la construcción del colegio.



Los populares dejaron el Parque Tecnológico fuera de este paquete de iniciativas en cuanto que, como aseguró Ibáñez, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ya habló de que se está en la fase urbanística y de tramitación. «Por tanto, entiendo que veremos la cuantía en el presupuesto para la Comunidad Autónoma y que proseguirán los trámites dado que ya se ha anunciado que está en marcha y no requerirá de más impulsos de los que ya está dando la Junta», añadió.