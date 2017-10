El PP pretende aprobar de forma directa el nuevo pliego taurino

El futuro taurino del Coliseum lo quiere decidir de forma directa el equipo de Gobierno sin contar con ningún otro grupo político del Ayuntamiento, una fórmula legal según el marco competencial de las administraciones locales. Ni exposición, ni debate, ni toma de posiciones. Será la Junta de Gobierno del Consistorio quien apruebe el nuevo pliego de condiciones de adjudicación del recinto taurino, un texto en el que esta trabajando la titular del órgano de Instalaciones Deportivas en el Consistorio, Lorena de la Fuente, y que tal y como avanzó este periódico, puede estar listo para la próxima semana.



Todas las fuentes consultadas por este periódico -de dentro y fuera de Instalaciones Deportivas y algunas de ellas de miembros del propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento- van en la misma dirección y de la medida se desprenden dos conclusiones: la etapa de Carlos Zúñiga al frente del coso de la ribera del Arlanzón se da por finalizada y por consecuencia la prórroga se da por denegada y no se quiere perder tiempo cara a futuro y la plaza se quiere tener adjudicada antes de finalizar el presente año. Ambas cosas parecen una obviedad si se cumple la hoja de ruta que manejan desde Instalaciones Deportivas.



Hoja de ruta

Por partes. En primer lugar, la prórroga a Circuitos Taurinos. La actual empresa adjudicataria presentó la solicitud de prórroga por un año más el pasado mes de julio, último año de ampliación que contempla el actual pliego. Desde el Ayuntamiento la idea es no entrar a valorar la solicitud y ateniéndose a las palabras del alcalde Lacalle antes de comenzar la última feria, sacar un nuevo pliego de condiciones que mejore las condiciones del actual. Por lo tanto, con la presentación de un nuevo texto regulador se daría por denegada la prórroga al último empresario.



Para llevar a efecto esa premisa -legal según todas las fuentes consultadas a tenor del marco de competencias- desde Instalaciones Deportivas deben elaborar y aprobar un nuevo pliego de condiciones que será presentado en un plazo máximo de quince días. Las mismas fuentes admiten que para agilizar la tramitación, la intención del equipo de Gobierno es aprobar el texto que regule la adjudicación de forma directa sin que pase por el Consejo de Instalaciones Deportivas. Responsables de Deportes en el Ayuntamiento han asegurado a este periódico que aprobar el pliego sin pasar por el Consejo de Instalaciones se ajustaría a la legalidad al tratarse de un concurso de la administración pública con una duración de más de un año, de hecho el nuevo pliego saldría con una vigencia de temporalidad muy similar a la actual: dos años de gestión y dos probables prórrogas.



El tiempo es uno de los ejes sobre los que pivota el futuro del coso burgalés. En ellos insisten las fuentes de Instalaciones Deportivas y del propio Equipo de Gobierno que justifican en él la fórmula buscada para cerrar la puerta al anterior empresario y abrírsela al próximo. La intención es tener la plaza adjudicada en el periodo navideño como muy tarde.



Claves del Pliego

El nuevo pliego -muy avanzado según aseguran las mismas fuentes- contará con significativas novedades en contraposición al actual. Las dos apuestas más notables son la supresión total del canon y el mantenimiento del precio de las entradas. Quitar el canon -hecho que no ocurría en Burgos desde finales de los años 80, cuando desembarcó en la ribera del Arlanzón la empresa formada por Rafael Roca y Víctor Pérez- supondría eliminar un gasto directo para el empresario de más de 20.000 euros y mantener el precio de las localidades supondría que la reducción del IVA -un 11 por ciento- también repercutiría favorablemente en la cuenta económica del empresario.



Las obligaciones del empresario serán la organización de cinco espectáculos mayores -pudiendo ser uno de ellos de rejones, como sucede en la actualidad- y apostar por acciones que favorezcan la promoción, divulgación y defensa de la Tauromaquia en Burgos, así como todo tipo de iniciativas favorables a la puesta en valor de la cultura taurina en la capital. En el trabajo que sean capaces de proponer y desarrollar las empresas que opten al concurso en este último punto puede estar la clave de la nueva adjudicación.



La otra parte a tener en cuenta en esta hoja de ruta son la posición que adopten tanto los partidos de la oposición como el último adjudicatario. Los grupos políticos por una parte podrán -aunque pliego este aprobado por Junta de Gobierno- recurrir aquellos aspectos con los que no estén de acuerdo, siempre y cuando se abra la puerta a posibles recursos en la propia tramitación del nuevo pliego. Y por otro lado, el último adjudicatario se encuentra a la espera de recibir notificación sobre la solicitud de prórroga presentada el pasado mes de julio. La actitud y las decisiones que adopten unos y otros pueden enfangar el proceso de arrendamiento del Coliseum de cara a los próximos años que ha abierto el Consistorio.