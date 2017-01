El equipo de Gobierno plantea «cerrar un acuerdo» con el grupo municipal socialista sobre el presupuesto de 2017 «lo antes posible» para llevarlo al primer Pleno que se pueda. Para la portavoz del PP, Gema Conde, la respuesta a las exigencias del PSOE en relación con las cuentas se producirá en los próximos días u horas y no descarta que hoy, dentro del plazo dado por los socialistas, pueda concretarse alguna contestación.



Esto significaría que durante esta mañana podría producirse una reunión o bien una llamada para concretar si se aceptan o no el 100% de las exigencias de los socialistas. A este respecto, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, indicaba que no tenían, en la tarde de ayer, noticias sobre una posible reunión sobre las cuentas para el presente ejercicio.



Con respecto a la medida que han planteado desde el PSOE para que el alcalde retire al concejal José Antonio Antón del área de Participación Ciudadana en cuanto que no progresa la creación de los distritos, la portavoz de los populares entiende que es una más de las 21 propuestas que se puede valorar igual que el resto. Sin embargo, añadió que los concejales del PP apoyan a su compañero Antón y no respondió sobre si se aceptará o no esta medida concreta.



La concejal Gema Conde realizaba ayer estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que analizaron los objetivos del equipo de Javier Lacalle para este año que comienza. Entre ellos, la portavoz expresó que el PP se pone como meta sacar adelante la licitación de los proyectos del centro cívico de Fuentecillas, la escuela infantil Río Vena y la ampliación del archivo de Castilfalé. De esta manera, una vez que se tengan los proyectos podrían salir a concurso las obras de estas tres dotaciones. Con respecto al centro cívico de Fuentecillas, indicó que todavía no se ha decidido sobre las dos parcelas que se han propuesto ya que en una de ellas, la más cercana al nuevo colegio, están a la espera de conocer si Educación podría necesitarla para alguna nueva dotación.



La concejal popular comentó que durante este año está previsto que salgan a concurso dos importantes contratos por su cuantía económica.Se trata del mantenimiento de parques y jardines, que lleva asociado entre 6 y 7 millones de euros, y el gestión de la depuradora y su ampliación, de alrededor de 4 millones de euros.



CRÍTICAS DEL PSOE

Desde el grupo municipal socialista se volvía a criticar ayer la reunión de la Junta de Gobierno, igual que ya ocurrió con la primera del año 2016. Así, recordaron que ni en la del 7 de enero de 2016 ni en la del 12 de enero de 2017 había un orden del día que mereciera la convocatoria de estas reuniones. «El alcalde ha celebrado estas juntas de gobierno para retribuir con 124 euros a cada uno de los concejales del PP con derecho a recibir esta compensación (todos excepto los que tengan dedicación exclusiva)», recuerdan en una nota de prensa. De esta manera, consideran que ha sido un regalo de Reyes a cargo de los contribuyentes burgaleses. El único asunto del orden del día llevaba como denominación «análisis y valoración de los objetivos y proyectos municipales para 2017».