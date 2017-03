El PP respaldará a Herrera si decide volver a presidir el partido

El Partido Popular de Burgos respaldará a Juan Vicente Herrera si decide volver a presentarse como candidato a presidir la formación en Castilla y León. Así se pronunció el presidente provincial del PP, César Rico, aunque recordó que la decisión le compete exclusivamente al propio Herrera y concretó que tiene de plazo hasta el próximo viernes para tomar una determinación.

En su opinión, el actual presidente regional del partido cosecharía un gran apoyo y «con más abundamiento en Burgos». Sin embargo, señaló que habrá que esperar hasta el 10 de marzo para conocer si hay un candidato o más. «Hay que dejar tiempo al tiempo a nuestro presidente regional para que tome la decisión que considere más adecuada para él y para el partido», indicó.

Los populares celebraban ayer junta directiva para preparar el XIII Congreso Autonómico del PP que tendrá lugar el próximo 1 de abril y en el que se elegirá al responsable regional del partido por primera vez a través de una votación en la que podrán participar los afiliados. De esta manera, la reunión de ayer estuvo destinada a presentar ese proceso de participación abierto en el que César Rico espera la participación mayoritaria de los afiliados. Además de elegir al presidente, tienen derecho a escoger a 85 de los 108 compromisarios que representarán a la provincia en el congreso que se celebrará en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

Rico reconocía que puede haber escenarios nuevos dentro del partido a nivel regional ya que una vez que Herrera ha dado a conocer que no será candidato a presidir el Gobierno regional en las elecciones de 2019 podría haber una bicefalia dentro del partido. Por primera vez el presidente del partido podría ser una persona diferente al presidente del Ejecutivo del PP. «Sería novedoso para el PP. No se si es bueno o malo porque no hemos tenido esa experiencia, pero en principio no debe haber problemas porque todos sentimos las políticas del Gobierno como políticas del Partido Popular», aseguró el presidente provincial, que por su parte no se pronunció sobre su continuidad dado que el siguiente congreso, entre finales de mayo y principios de junio, será el provincial.

La primera votación se realizará el viernes 17 de mazo, en horario de tarde, para escoger a los 85 compromisarios electos. En Burgos capital se escogerá a 24 y a dos más de Nuevas Generaciones; en Aranda-Ribera a 9, en Lerma a 3, en Briviesca a 5, en Miranda a 6, en Salas-Pinares a otros 6, en Merindades a 13, en Burgos-Oeste a 14 y en Burgos-Este a tres. Además, acudirán al congreso 23 miembros natos del partido que son los componentes de la directiva provincial, así como procuradores, senadores y otros cargos institucionales.

Los afiliados que quieran participar en la elección del presidente del partido únicamente deberán inscribirse y rellenar un formulario, así como estar al día en el pago de las cuotas. El plazo para inscribirse estará abierto entre el 1 y el 15 de marzo.

En el cónclave regional se debatirán tres ponencias: Política y de Reglamento, Económica y de Administración Territorial y la Ponencia Social. Durante la siguiente junta directiva, el 15 de marzo, se conocerá el grupo de trabajo provincial que se dedicará a estudiar las ponencias de cara a aportar sugerencias a esos documentos, dado que serán la hoja de ruta del partido de cara a los próximos cuatro años. «Queremos ser participativos y apuntar aportaciones de la provincia de Burgos y en eso trabajaremos entre el 15 y el 1 de abril», aseguró el secretario provincial, Javier Lacalle.



REUNIÓN CON FOMENTO

Por otro lado, al margen de la actualidad del Partido Popular, el presidente de la Diputación y el alcalde de Burgos, César Rico y Javier Lacalle, anunciaban ayer que están preparando una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para conocer detalles sobre la llegada del AVE a la capital y en relación a las distintas autovías que afectan a la provincia. A juicio de Rico, este puede ser un buen momento dado que ya están trazadas las líneas generales del presupuesto para 2017.