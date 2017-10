Los casos de accidentes laborales de trabajadores, sobre todo por atrapamiento, son un reflejo de que la siniestralidad laboral sigue creciendo, y de manera especial en el sector de la industria. Así lo constatan los últimos datos de siniestralidad laboral que recopila la Oficina Territorial de Trabajo hasta el mes de agosto. En todos los sectores han crecido los accidentes de trabajo, incluyendo los que ha tenido baja y los que no.

En total, se han producido 10.192 accidentes laborales, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior.En los accidentes laborales con baja, se produjeron 3.182 siniestros, lo que supone un incremento del 12,04%.En el caso de la Industria, el crecimiento de la siniestralidad se ha disparado un 21,69%, al pasar de los 1.019 registrados en el pasado año hasta el mes de agosto frente a los 1.240 de este año.El segundo sector en el que más ha subido la siniestralidad es el de la construcción, con un aumento del 11,71%.Se ha pasado de 316 accidentes con baja del pasado año a 353 en lo que va de 2017. El sector agrario ha registrado un incremento del 6,72% en accidentes con baja, con 143 siniestros. El sector de los servicios también ha experimentado un crecimiento en el número de accidentes con baja, con 1.446, un 5,47% más que los 1.371 del mismo periodo del pasado año.

Crecen también los accidentes mortales. Según los datos recogidos hasta el mes de agosto han fallecido seis personas en accidente laboral, uno en el sector agrario, uno en industria, uno en construcción, dos en servicios y uno in itinere.El pasado año se produjeron cuatro muertes en el mismo periodo de tiempo. Los accidentes graves también han repuntado, con 34 frente a 17. Solo han caído en el sector de la industria.En el caso de los accidentes leves han crecido un 10,67% , con especial incidencia en la industria, con un 22,39% más de accidentes. Respecto a las enfermedades profesionales, se mantienen en números similares, 113 registradas este año frente a 115. Industria y Servicios, con 26 cada uno, son los sectores en los que más se contabilizan. El responsable de Salud Laboral de CCOO, Jesús Ángel Bores, explica que la crisis y la reforma laboral han afectado a la flexibilidad, «con lo cual, las jornadas de trabajo son más largas, hay menos horas de descanso y creemos que eso influye en la siniestralidad laboral».A ello añade la precariedad de los contratos, «donde hay personas que trabajan durante una semana, durante horas, con lo que la prevención y los riesgos de la empresa no se conocen».

A ello suma otro problema, que «no podemos realizar evaluaciones psicosociales en las empresas». Sonia Fuentes, técnico de Salud Laboral de CCOO, recuerda que este tipo de evaluaciones son obligatorias para las empresas. Su importancia radica en que permiten «saber las condiciones organizativas del trabajo y cómo puede estar afectando a la salud».En este sentido, hace hincapié en un incremento de las bajas psicológicas, que «deberían ser bajas laborales, pero no se contabilizan como tal porque es muy difícil establecer la relación causa efecto entre la actividad que se realiza y la baja que sufre el trabajador». Son bajas que se «incluyen en contingencias comunes y deberían ser contingencia profesional porque el origen en la mayoría de los casos está en el trabajo».

Este incremento de la siniestralidad lo vinculan no solo a la recuperación de la actividad económica sino a una «merma en la inversión que se está realizando en materia preventiva». Las empresas «invierten menos en prevención, está aumentando la temporalidad de los trabajadores y la subcontratación, lo que a su vez conlleva precariedad laboral y falta de formación».