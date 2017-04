La primera tienda de H&M en Burgos abre mañana

La apertura de la primera tienda de H&M en la capital burgalesa será una realidad mañana. La plaza de Santo Domingo de Guzmán albergará este establecimiento, que cuenta con una superficie de venta de más de 1.800 m2, en el que podrán encontrarse colecciones de mujer, premamá, línea juvenil para chica, hombre y línea infantil. Secciones a las que suman gamas de cosmética, lencería y accesorios.

Tal y como comentó la concejal de Licencias, Ana Bernabé, «la empresa aún no ha comunicado al Ayuntamiento de Burgos el inicio de la actividad» pero, según explicó la propia edil «al tratarse de una actividad inocua- como es la venta de ropa- que no requiere la solicitud de Licencia Ambiental, no es necesario que comunique el inicio de la actividad para empezar a desarrollarla». En este sentido, Bernabé recuerda que «no es lo mismo que un bar, que sí requiere una Licencia Ambiental para el control de ruido y de humos» y «debe comunicar el inicio de actividad para que un técnico del Ayuntamiento compruebe que cumple con la normativa en estos aspectos».

«Estamos muy contentos de abrir nuestra primera tienda en Burgos y sabemos que hay mucha expectación. Nos sentimos muy orgullosos del gran equipo que hay detrás, además de haber contribuido a la dinamización de empleo en la ciudad con las 29 nuevas contrataciones y una plantilla total de 37 personas», comenta Ralf Wein, director general de H&M España y Portugal, en la nota de prensa enviada por la firma.

Cabe recordar que el pasado mes de enero se producía la transmisión de la obra por parte de Punto Fa- propietaria de la firma Mango- a H&M, quien desde ese momento dio un impulso a las obras de reforma del local, para las que el Ayuntamiento concedió una nueva prórroga hasta este mes de abril, cuando la encargada de las mismas aún era Punto Fa.

Para celebrar la inauguración de la nueva tienda, que tendrá lugar a las 11.00 horas, H&M dará a todos los clientes que acompañen a la firma textil en el corte de cinta con un 20% de descuento en toda su compra.