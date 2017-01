La primera tradición del año se cumplió con el canto de la Pascuala

Qué hubieran pensado si hace ochenta años -aproximadamente- al grupo de empresarios, comerciantes y artesanos que se reunían en el bar Viudad de Iturriaga para tomarse sus vinitos blancos después del trabajo, charlar y cantarse alguna cancioncilla les llegan a explicar que andando los años más de doscientas personas se reunirían cada 1 de enero para conmemorar como un ritual lo que para ellos no era más que un rato para pasarlo bien con los amigos.



Así, de la manera más insospechada y, sobre todo, con muchos años de repeticiones, se consolidan las tradiciones. Lo primero es ponerle nombre y, si puede ser, música. En este caso La Pascuala cuenta con ambos, ya que se trata de una coplilla sacada de una zarzuela, que se hizo popular a prinicios de siglo. En alguna ocasión aquel grupo de amigos empezó a cantarla recibiendo el Año Nuevo y repitieron la gracia al siguiente. Hasta hoy, que se ha convertido en la primera tradición burgalesa de cada año, aunque se ha trasladado al café Boston donde se colocan barras en el exterior y se invita a los participantes, con la colaboración de los proveedores del bar, a un vino y un pincho para ambientar el canto de la Pascuala. El momento de entonar la melodía se llena de ceremonial con el maestro de ceremonias, Miguel Ángel Salinas -20 años le contemplan en esas tareas que heredó se sus mayores-, por los altos y encorbatado dando las notas del Himno a Burgos que preceden a La Pascuala, cuyo folleto es obra este año de Jesús Cejudo.



Dentro del bar no se cabía, de tanto personal que buscaba calor y, aunque había muchas cabezas que peinaban canas, también se acercaron bastantes jóvenes, a los que se reconocía fácilmente porque se encargaban de recoger el momento con los teléfonos móviles en alto.



En el discurso de este 2017 bien podría Salinas haber recitado parte el año pasado o el que viene, porque hablando de infraestructuras pendientes en Burgos se pasan los meses y no se avanza. Además, eso de pedir carreteras y trenes en Burgos tiene mucho tirón. Por no mencionar los líos políticos.