Los operadores jurídicos siguen preocupados por el deficiente funcionamiento de Lexnet, el sistema que permite la transmisión telemática de las notificaciones de los juzgados.Especialmente por los efectos que puede tener en la seguridad jurídica. Así lo ven los representantes de los procuradores y los abogados, que aseguran que se enfrentan a una «incertidumbre diaria» en el manejo de una herramienta tecnológica que no dudan que es un avance. Pero piden mejoras.



El decano delColegio de los Procuradores de Burgos,Elías Gutiérrez, asegura que ha «muchos problemas» con el manejo de esta herramienta, pero indica que lo«principal es conseguir seguridad jurídica», ya que hay «muchas interrupciones» en un colectivo en el que «trabajamos con asuntos sometidos a plazos de vencimiento». Los procuradores «somos conscientes de que los sistemas informáticos, como ocurre con todos, se pueden caer», pero no se puede asumir «estar en una incertidumbre diaria». Con esta situación, el Colegio de Procuradores ha girado una solicitud al Ministerio de Justicia para que se aplique la prórroga de un día en la presentación de aquellos asuntos que estuvieran afectados por una caída del sistema informático. Gutiérrez recuerda que el problema ahora radica en que «los certificados de caída que emite el Ministerio de Justicia se producen al día siguiente». Es decir, llegan tarde, con las consecuencias que eso puede suponer para un procedimiento en curso. La reclamación de los procuradores es que ese certificado «sea inmediato a caída para poder garantizar la seguridad jurídica».



A todo eso, el decano de los procuradores añade que es un sistema que ha sufrido diversos ataques de ‘hackers’, lo que también ha puesto en peligro la seguridad y la eficacia del sistema de notificaciones. Los abogados hablan de «estoicismo» para afrontar la acumulación de problemas en el día a día. La reflexión que hace el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado, añade que existe cierto «desasosiego» porque en los asuntos judiciales «los plazos son inexcusables», lo que hace que los profesionales estén «pendientes del mal funcionamiento a veces de Lexnet». Aunque afirma que los problemas no son constantes, sí que los«ha habido bastante serios».



En opinión del decano de los abogados, uno de los problemas que se ha dado con el cambio digital es que se «se ha hecho la guerra al papel para sustituirlo por un CD, y esa no es la solución». Añade que es cierto que «caben más cosas, pero no deja de ser el traslado de un soporte a otro».



Delgado afirma que los principales problemas que se han detectado son de «incompatibilidad» de los sistemas, ya que de poco sirve contar con un expediente digital que no funciona a pleno rendimiento debido a esa incompatibilidad, lo que hace que se «disperse».