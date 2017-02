El proyecto para plaza Vega prevé un nuevo bloque para 19 viviendas

Los propietarios del 45% del solar de plaza Vega presentaron en la tarde de ayer en el Ayuntamiento el proyecto básico para obtener la correspondiente licencia, que supone un paso importante de cara al futuro desarrollo urbanístico de este suelo. Contempla 19 viviendas distribuidas en cuatro plantas, alrededor de 25 plazas de garaje, así como trasteros.



Con este proyecto, redactado por CanalA4 Urbanismo y Arquitectura, cumplen con los deberes urbanísticos que ha demandado el Consistorio a los propietarios para evitar que se iniciase un proceso de expropiación de este suelo. Las parcelas que incluye esta idea son las que corresponden a un total de 580 metros cuadrados y son independientes de la parte que da a la plaza Vega, sumida en un concurso de acreedores.



El estudio de arquitectura proyecta un nuevo edificio que dará a la carretera Valladolid y, por tanto, tendrá unas vistas privilegiadas del río Arlanzón, del puente de Santa María y de la Catedral.



Una de las propietarias del solar recuerda que la parte de la manzana sobre la que han presentado el proyecto se corresponde con el 45%. Explica que se ha solicitado una licencia «independiente» para poder actuar en la parte que no está afectada por el concurso de acreedores en el que se vio inmerso la constructora Aragón Izquierdo. El nuevo edificio no tendrá nada que ver con la otra parte, en la que llegó a haber obras pero que se paralizaron a los pocos meses, de esta manera, el acceso al garaje será diferente para no condicionar el futuro de esta obra.



El bloque, que tendrá vistas a la carretera Valladolid y también a plaza Vega, contará con cuatro plantas y bajo cubierta para alojar las 19 viviendas, que tendrán distintas superficies. En total el aprovechamiento urbanístico se calcula en 1.750 metros cuadrados. Además, se plantean dos plantas de garaje donde se ubicarán también los trasteros. En el bajo se propone un local comercial de 580 metros cuadrados.



El objetivo de los ocho propietarios sigue siendo la venta del solar, pero con las gestiones urbanísticas realizadas, es decir al menos con la licencia sobre el proyecto básico. De esta manera, restan trabajo a los futuros inversores ya que se ahorrarán estos trámites ante el Ayuntamiento y podrán centrarse en redactar un proyecto de ejecución. Según explican, consideran que puede ser más interesante la venta con esta parte de los deberes realizados. Por ahora, han visto interés en el solar de distintos particulares, pero están convencidos en buscar a alguien solvente que pueda desarrollar esta idea.



Las imágenes que se reproducen en esta información son ideas diferentes sobre esta esquina de plaza Vega ya que el detalle sobre el estilo de las fachadas se verá más adelante en función de los informes de los técnicos municipales y de si es necesaria la evaluación de Patrimonio.



Desde que en el último trimestre del año el alcalde Javier Lacalle abriera la posibilidad a iniciar procedimientos de expropiación en solares destacados de la capital burgalesa, este grupo de propietarios se movilizó para evitar esa situación. Así, lograron ponerse de acuerdo para unir las parcelas y plantear primero el adecentamiento del solar y después la venta, así como la redacción del proyecto básico. El Ayuntamiento demandaba que se iniciaran los pasos de cara a lograr la licencia de obra ya que este trámite acerca en el tiempo el desarrollo urbanístico del suelo.