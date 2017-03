El PSOE avisó ayer de que el edificio Campo tiene las tres últimas plantas catalogadas como«disconformes con el planeamiento» tal y como recoge el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de 2014, según recordó el concejal Antonio Fernández Santos. Esta catalogación hace, añadió el edil socialista, que, según indica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, solo puedan«ser objetos de concesión de licencia las obras de consolidación».



Fernández Santos señaló que el PSOE defiende este criterio, de tal forma que «no haya componendas ni arreglillos». Por lo que, añadió, el aprovechamiento de ese edificio solo contará con el apoyo de su partido si se limita al resto de plantas. Fernández recordó que este edificio estuvo catalogado en el anterior PGOU como fuera de ordenación, situación que se cambió en el actual planeamiento. Por esa razón, insistió, desde el PSOE «ya se lo hemos saber a la propiedad», con el objetivo de advertir a «los que están pensando en otro tipo de soluciones».



Fernández Santos insistió en que esas tres plantas no pueden tener «aprovechamiento de ningún tipo». Y añadió que no hay ningún mecanismo que se pueda aplicar para normalizar las tres plantas que están fuera del planeamiento. Solo cumplir la legislación en cuanto a las condiciones de «seguridad, salubridad y ornato». Del mismo modo, Fernández Santos comentó que la aplicación a este edificio de la declaración de utilidad pública «no variaría» la situación de «disconforme» con el planeamiento.



La concejal de Licencias, Ana Bernabé, señala que estas tres plantas estaban antes en «peor situación», ya que con el anterior Plan General estaban «fuera del ordenamiento», lo que suponía que había que tirarlo. Y señala que en esas tres plantas solo se pueden hacer trabajos de consolidación. La propiedad del edificio ha planteado que se catalogue y se proteja, como se hizo con el antiguo colegio Niño Jesús. Una propuesta que, sin embargo, no cambiaría la situación de las últimas tres últimas plantas. En este sentido, Bernabé aseguró ayer que se reunirán con la propiedad para saber qué pasos van a dar.



En este sentido, Fernández Santos recordó que, al igual que hizo el PSOE con el inmueble que iba a albergar Mango en la plaza de Santo Domingo, rechazarían una declaración de excepcionalidad sobre el edificio de Campo. Fernández Santos explicó que en el aquel caso fue por el uso. En este caso «tiene unas plantas disconformes con el planeamiento. Y sería un pelotazo que se dé un aprovechamiento».