El PSOE presentó el pasado mes de febrero la campaña ‘Un Pleno, un Barrio’, con la que pretende conocer en primera personas las necesidades del día a día de los barrios y, a través de las propuestas de los vecinos, trasladar soluciones que pasen por el refrendo de los plenos municipales. Ya han visitado cuatro barrios, el Crucero, Villafría, Cótar y La Ventilla y «ya hemos derivado dos proposiciones al Pleno, una para el Crucero, en marzo, y en abril una conjunta» para Villafría y Cótar», explica el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa.



Después de haber visitado estos barrios, De la Rosa indica que «hemos confirmado la sospecha que teníamos», que hay necesidades que se acumulan tras el paso de los años y que «detectamos que están demandando actuaciones en materia de servicios públicos, de dotaciones, de infraestructuras de forma muy similar a muchos de esos núcleos rurales que hay en la provincia», apunta el portavoz del PSOE. Incide en que «siendo barrios integrados supuestamente integrados en Burgos, tengan problemas de accesibilidad por carretera, de alumbrado público, de cobertura móvil, de dotaciones públicas, de saneamiento». En resumen, plantea que «hay un agravio comparativo con otras zonas privilegiadas de la ciudad».



Una impresión que el líder de los socialistas ejemplifica en la reciente visita que hizo al barrio de Cótar, que, añade, parece que no es Burgos. De igual modo, si se preguntara a los burgaleses dónde está Villagonzalo Arenas, cuántos podrían responder de forma afirmativa. Las propuestas de los socialistas para mejorar el barrio se aprobaban por unanimidad en el Pleno de este mes. Estas visitas también han permitido confirmar al portavoz del PSOE que «ya era hora de que este Ayuntamiento, después de 15 años, como cuando en la época de Ángel Olivares como alcalde, se vuelva a priorizar a determinados barrios como los periféricos». También recuerda que, los socialistas han impulsado la creación del distrito periférico, a instancias precisamente de un representante vecinal de uno de estos barrios, porque «se puede vincular en un mismo distrito a todos los barrios que tienen las mismas necesidades, aunque estén cada uno en una punta de la ciudad».



Dotar de más y mejores dotaciones a los barrios periféricos es una obligación porque«si no hay dotaciones no hay servicios de otro tipo, y no va la gente a vivir. Al final se quedan como pequeñas urbanizaciones y no hay vida de barrio».



El reto ahora, debido a la situación que atraviesa el Ayuntamiento, que tendrá que poner en marcha un plan económico de ajuste como consecuencia del endeudamiento financiero y que condicionará las inversiones. De laRosa señala que habrá «esperar a que la Junta nos dé luz verde, si puede, a destinar parte de esos 55 millones del remanente para derivarlos a las inversiones que ya tenemos comprometidas en el presupuesto y las pendientes que el PSOE, más allá de los 9,5 millones que ya están, los 6,65 de inversión que dependen de esto».En este sentido, aprovecha para arremeter contra la llamada ‘Ley Montoro’, que «está ahogando a los ayuntamientos, a los que hacen bien su tarea y a los que no».