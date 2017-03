El PSOE cree que la Feria de Tapas no puede estar exenta de la tasa

El grupo municipal socialista considera que las casetas de la feria de tapas, que instalan los empresarios de hostelería durante las fiestas de San Pedro, no deben estar incluidas entre las exenciones de pago de la tasa por ocupación de la vía pública que vienen recogidas en la Ordenanza 213.



El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, aseguró que el Ayuntamiento «ha justificado en el interés general exenciones de todo tipo» y alega, tras comprobar cómo se regula la exención, que el texto de la normativa recoge que no estarán sujetas a la tasa las actividades que el Consistorio «promocione o patrocine vinculado una subvención directa con el evento».



En opinión del edil, si el Ayuntamiento destina recursos a patrocinar un evento se entiende justificado que lo está promocionando y, por tanto, exime la tasa. Considera que no es el caso de la Feria de Tapas puesto que la Federación de Hostelería no recibe subvención ni el Ayuntamiento patrocina este evento. De la Rosa recuerda que este colectivo recibe subvención para otras actividades como la fiesta de San Lesmes, el Fin de Semana Cidiano y los Premios de Excelencia Turística.



Como ejemplos, el portavoz socialista planteó que ni el Mercado de las Naciones que se celebra en las fiestas, ni el del Parral tienen exención. Así, De la Rosa asegura que existe una causa objetiva para hacer pagar a los hosteleros la tasa de ocupación de la vía pública recogida en la propia ordenanza y va más allá al exponer otra razón subjetiva, como él mismo la define. «Desde el punto de vista político, nosotros consideramos que los hosteleros pueden perfectamente pagar 360 euros (36 euros al día) por 10 días de feria, creo que les compensa tener la caseta, pagar la tasa y es de justicia», añadió.



Por otro lado, los socialistas fijaron su criterio con respecto a otras ocho ferias que están previstas en la ciudad durante el presente año. De la Rosa aseguró que las de colectivos sociales contarán con su respaldo, mientras que sobre otras solicitarán aclaraciones como es el caso del primer Festival de furgonetas de comida (Foodtrucks), prevista para los días 29 de abril a 1 de mayo. La Asociación Nacional de Foodtrucks ha solicitado autorización para esta actividad y los socialistas van a preguntar sobre los vehículos que van a venir a Burgos antes de autorizarlos o no. De la Rosa recordó que la ordenanza de ocupación de vía pública, tiene tasados los precios para este tipo de vehículos a partir de recoger una propuesta socialista.



Por otro lado, el PSOE llama a estudiar la instalación de ferias como la del Mimbre, en San Agustín, y el mercado medieval, de Gamonal, por llevar asociado la instalación de barras donde se vende alcohol. Pone el acento en que se sea estricto para que no se venda alcohol a menores de 18 años.