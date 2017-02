El PSOE critica que 2 de cada 10 quejas ciudadanas se desatienden

La concejala socialista Mª Mar Arnaiz ha denunciado tras la celebración de la Comisión de Quejas y Reclamaciones el aumento considerable sobre el trimestre anterior del número de reclamaciones y sugerencias. En total se ha pasado de 419 a 482. La edil destaca como significativo el incremento producido en el mes de diciembre por temas vinculados a la navidad: como pueden ser el PIN, la pista de hielo o la iluminación navideña. La socialista deja claro que este aumento no se puede permitir y señala que el Grupo Municipal Socialista espera que el equipo de Gobierno tome nota sobre esta situación.

Las áreas con mayor volumen de sugerencias y reclamaciones han sido: Ingeniería de Caminos; Ingeniería Industrial; Movilidad y Transporte; Policía Local; Medio Ambiente; Sanidad; Deportes, y Autobuses Urbanos. En opinión de Arnaiz «resulta sangrante el trato dispensado a los ciudadanos y ciudadanas de Burgos en cuanto a la falta de respuesta a sus requerimientos». Si se analiza por áreas en Autobuses Urbanos el 41% de las consultas no se responden; en la Gerencia Municipal de Fomento el 31,25 %; en Ingeniería Industrial y Tráfico el 35%; en Movilidad y Transporte el 75%; y en Promoción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad el 24%.

De esta manera, de un total de 506 reclamaciones y sugerencias quedaron sin contestar el 23% -es decir, 116- por parte de las secciones correspondientes. «Casi una cuarta parte se queda sin contestar, lo cual es achacable al responsable político de cada departamento y demuestra lo poco que les importa los vecinos y vecinas de Burgos», critica la edil.

Arnaiz detalla que alguna muestra de reclamaciones que se ha conocido en la comisión iban referidas a pedir un mayor horario en las bibliotecas de los Centros Cívicos; semáforos en el G3; el estado deficiente de la calefacción en el Cívico del Vena, o al mal estado de la acera del malecón del río Arlanzón. Además, Arnaiz señala que hoy ha quedado constatado que hay cuestiones que vuelven a repetirse después de un año. Por ejemplo, el mal funcionamiento de Bicibur, o el de las máquinas recargadoras de la tarjeta bonobús.

También se han producido numerosas quejas hacia la Oficina de Atención al Contribuyente. Quejas en las que los ciudadanos con Plan Personalizado de Pago se quejan por no conocer el detalle de los importes de cada impuesto si no lo solicitan expresamente, algo que debería notificarse por parte del Ayuntamiento al interesado a principios del ejercicio, detallando el valor catastral de cada inmueble.

Respecto al informe anual, el PSOE lamenta que se ha incrementado el porcentaje de las quejas sobre el total de las consultas realizadas. Así se han elevado las quejas o reclamaciones de un 25,30% en 2015 a un 33,64 % en 2016. Al contrario resulta positivo el dato de incremento del porcentaje de avisos, que ha pasado del 27,59% en 2015 al 52,84% en 2016. «Esto es el reflejo fiel de la conciencia ciudadana de los habitantes de nuestra ciudad», asegura Arnaiz. según el Grupo Municipal Socialista es preciso realizar una campaña divulgativa de la aplicación Burgos al Móvil y del teléfono 010. Con estos datos en la mano la socialista constata el empeoramiento del servicio que se presta a la ciudadanía.