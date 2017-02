El PSOE cuestionó ayer lo que considera un progresivo deterioro de la actividad docente en Castilla y León por un aumento paulatino de la interinidad en el queBurgos está a «la cabeza», según señaló ayer la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, que aportó datos facilitados por la Junta de Castilla y León a preguntas de los socialistas. Según estos datos, recogidos a 30 de septiembre de 2016, en la provincia hay 987 profesores interinos.Peña mostró su«preocupación» por el «aumento de la precarización» del empleo docente en la Comunidad, pero«sobre todo en Burgos».

Los datos desglosados indican que en Secundaria hay 299 profesores interinos a tiempo completo y 150 a tiempo parcial, mientras que en técnicos de FP son 36 a tiempo completo por 22 a tiempo parcial.En el caso de los maestros, hay 383 profesionales interinos a tiempo completo y 97 a tiempo parcial. Uno de los datos que la líder provincial y diputada del PSOE considera más graves es que de los más 5.000 profesores interinos que hay enCastilla y León, cerca de un 30% tiene «un contrato precario».Situación que «trae consecuencias preocupantes», como las dificultades para cubrir plazas, así como los problemas para cubrir puestos de profesores a tiempo parcial en una provincia como la burgalesa.

La secretaria provincial del PSOE puso ejemplos de docentes que están con contratos de 2 a 4 horas que cubren puestos en dos centros de dos localidades distintas, lo que hace complicado que compense económicamente, según Peña.

El PSOE «no se va a limitar» a denunciar esta situación. Tiene previsto presentar una proposición no de ley «para intentar corregir» esta situación. Esta iniciativa pretende «solicitar que plazas a tiempo a parcial de asignaturas que pueda dar el mismo profesor se cubran», así como un sistema con el que se puedan cubrir mejor las bajas. De esta forma, se pretende dar «una llamada de atención muy seria a la Junta y aConsejería».

Peña también criticó el anuncio que hizo el consejero de Educación,Fernando Rey, respecto a que este año no habrá convocatoria de oposiciones a profesor deSecundaria. «En los cuatro últimos años no ha habido y no habrá hasta 2019», indicó. Una circunstancia que, en su opinión, «es culpa exclusivamente del PP» y puede ahondar aún más en la situación de precariedad que atraviesan los profesores interinos, especialmente los que tienen un contrato parcial.

La secretaria provincial del PSOE mantuvo ayer un encuentro con representantes sindicales de Educación para tratar esta situación.