«Zanjado». Así queda el proceso de la moción de censura en palabras del portavoz municipal del PSOE, Daniel de la Rosa. 24 horas después de escuchar las últimas declaraciones públicas de los tres concejales de Ciudadanos, que abrieron hace 41 días la puerta a un cambio en el Ayuntamiento, los socialistas hacen responsable a la formación naranja del fiasco en el que ha acabado el intento echar a Javier Lacalle de la Alcaldía.

El PSOE califica de «incongruente», «surrealista» e «inaudito» el comportamiento de los actores de Ciudadanos en los distintos ámbitos: nacional, regional y local. En opinión de De la Rosa, tras «analizar» las declaraciones de distintos líderes de este partido como Rivera, Fuentes, Espejo y las de la propia Bañeres «hemos constatado que el deseo de C’s era intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad con Lacalle para el resto del mandato».

Los socialistas consideran que han vivido la segunda decepción con esta formación, la primera fue el «Bañerazo» en la sesión de investidura, cuando se propuso a ella misma como alcaldesa, y descarta esperar a marzo por si Lacallle incumple el acuerdo con C’s. «Han mareado la perdiz y han tenido tres semanas para contestar al preacuerdo que PSOE e Imagina le presentamos», aseguró el concejal socialista, que añadió que en lugar de eso, se ha visto «un carrusel de declaraciones» para acabar favoreciendo, de nuevo, a un gobierno del Partido Popular. Desde el punto de vista personal, De la Rosa se siente «decepcionado» y asegura que el interés del PSOE por cambiar el Gobierno siempre fue real.



PRESUPUESTO

Por otro lado, otro de los asuntos de actualidad municipal es el presupuesto de 2017, cuya aprobación inicial va esta mañana al Pleno. Desde el PSOE anticipan su voto en contra al recordar que han votado «no» a las cuentas en los organismos autónomos, servicios municipalizados, sociedades públicas municipales, así como en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en un futuro próximo podrían facilitar las cuentas con varias condiciones.De la Rosa indica que será necesario retomar la negociación, firmar un acuerdo y volver a convocar las reuniones de los organismos para que pueda emitirse un dictamen favorable al presupuesto. «El equipo de Gobierno debe asumir todas y cada una de las exigencias que le trasladamos el pasado 16 de septiembre», añadió, a la vez que indicó que en el que se lleva a Pleno hoy no está todo incluido. Los socialistas no interpretan que un apoyo directo o indirecto a las cuentas será «dar oxígeno» a Lacalle, sino que opinan que su opción de oposición no es la de paralizar la ciudad.