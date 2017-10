El PSOE culpa a la Junta de agravar el colapso de los CEAS

La edil socialista Mar Arnaiz culpaba ayer a la Administración regional de agravar la saturación que viven los Centros de Acción Social de la capital burgalesa. Y es que, según la concejal del PSOE, el notable retraso que acumula la firma del acuerdo marco de cofinanciación de Servicios Sociales entre la Junta y el Ayuntamiento frena la contratación de tres profesionales para reforzar la labor de los CEAS, algunos especialmente colapsados, como los de San Pedro y San Felices y San Julián, indicó Arnaiz, con hasta tres meses de espera para primeras consultas.

En el resto la situación es algo mejor pero dista de ser buena, aseveró la edil, para indicar que «como poco, la demora en la atención inicial ronda un mes, algo inadmisible cuando hablamos de una asistencia social básica», subrayaba.

Así, Arnaiz conminaba a la Junta a rubricar cuanto antes el documento, cuyo borrador ya ha remitido al Ayuntamiento, en la línea de lo exigido por el Pleno el pasado mes de julio, cuando, por cierto, el Gobierno regional manifestó su compromiso firme con tal acuerdo, aunque no supusiera paso alguno en la práctica.



«Ya entonces hubo que prescindir de cinco personas», lamentaba la edil, para explicar que si bien estos puestos concretos han podido cubrirse de nuevo en septiembre, los tres añadidos que están en vilo son también «fundamentales», en especial para una gestión adecuada de las prestaciones por dependencia y de la Renta Garantizada, trámites «especialmente afectados por la escasez de personal», apostillaba.



A este respecto, la concejal responsable de la Gerencia de Servicios Sociales, Gema Conde, insistía en que el convenio se ha devuelto ya firmado por el alcalde, Javier Lacalle, a la administración regional y precisó que están a la espera de que lo rubrique la Junta de Castilla y León. Aseguró que no se puede contratar a los tres trabajadores sociales hasta que no esté concluido ese trámite y precisó que los CEAS han incorporado nuevas competencias en materia de menores y de violencia de género que hacen más urgente la incorporación de personal. Conde defendió el trabajo que se realiza desde los CEAS y niega que exista «ninguna negligencia». «Los trabajadores sociales conocen bien su labor y cualquier caso urgente se atiende de inmediato», precisó, a la vez que indicó que son los profesionales quienes realizan esa valoración de qué puede o no esperar.



MAYORES

Por otro lado, la concejal socialista detalló otros los asuntos abordados en la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, de cuyo orden del día Arnaiz destacaba la aprobación de los pliegos de licitación para la elaboración del estudio y del plan municipal de mayores de la ciudad. Al respecto, la edil recordó que ya en el mes de febrero el PSOE promovía una moción en el Pleno para elaborar ambos trabajos. «Fue en mayo cuando supimos de forma definitiva que la UBU no podía asumirlos y se optaba por sacarlos a concurso», repasó para lamentar el «gran retraso acumulado», del que culpa al equipo de Gobierno.

Con todo, y pese a matizar algún detalle, la concejal mostraba su satisfacción general con la propuesta a adjudicar pues incluyen medidas sugeridas por el PSOE, tales como la realización de entrevistas personales a personas mayores o la inclusión de proyectos dirigidos a fomentar la salud, los cuidados al cuidador o la promoción del voluntariado con este colectivo, cada vez más numeroso.

La licitación establece un presupuesto de 35.000 euros y un plazo de 8 meses para elaborar el estudio y de un año para definir el plan municipal, que será el segundo con el que cuente la ciudad en este ámbito tras el que estuvo en vigor entre 2006 y 2009. Además, Arnaiz aprovechó para congratularse por la prórroga de diversos convenios con entidades sociales, cuyas cuantías, subrayó, «se vieron aumentadas el año pasado fruto de las exigencias socialistas». En concreto, la Gerencia Municipal de Servicios Sociales daba luz verde a la continuidad de los acuerdos con Autismo Burgos (115.000 euros), Las Calzadas (59.400 euros), Afabur (50.985 euros), Accem (18.040 euros) y Apace (44.550 euros).

Ayer se aprobó la justificación de las ayudas percibidas el año pasado por Cáritas (12.855 euros), Prosame (57.420 euros) y Afaem (20.295 euros).