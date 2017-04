El PSOE considera que la gestión de cuatro proyectos de movilidad europeos, objeto de la comisión de investigación que arrancó la semana pasada, es fruto de «un conflicto de intereses» entre el gerente del Plan Estratégico, MarioSanjuan, y el gerente de la asociación Red Civinet, José María Díez.Del mismo modo, los socialistas se han mostrado«sorprendidos» por el «escaso o nulo» interés del PP en el control de esos proyectos.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de laRosa, calificó de «lamentable» que Sanjuan y el ex edil de Movilidad Esteban Rebollo rehusaran comparecer en la comisión, que está previsto que se retome el próximo 27 de abril. A su vez, incidía en el hecho de que el gerente del Plan Estratégico debió haber dimitido hace meses.

Después de dos sesiones de comparencias, los socialistas han confirmado su visión sobre la gestión de los proyectos Veloccitá, PTP-Cycle,Smart Move y City mobile net.Para De laRosa,«no hay duda» de que ha habido un «conflicto de intereses» entre Sanjuan y Díez, así como que el Plan Estratégico «quería hacerse con la gestión de cuantos más programas de movilidad mejor para incorporar recursos económicos» para sufragar fundamentalmente gastos de personal. Siempre según la interpretación del PSOE, fue Díez el que impulsó la Red Civinet, con el Ayuntamiento como socio, por «considerar que los proyectos de movilidad no tenían suficientes garantías de desarrollarse correctamente en el Plan Estratégico». De la Rosa mostró su asombro al comprobar durante las comparecencias de la semana pasada el «baile» de entidades asociadas a varios de los proyectos. E hizo un repaso de algunos de ellos.En el caso de Veloccitá se firma el contrato con la ComisiónEuropea el 21 de febrero de 2014, con el Plan como socio. Hay constancia de hasta tres escritos con fecha 5 de marzo de 2014 en los que se pide el cambio de socio y beneficiario, dos de ellos supuestamente firmados por la edil Carolina Blasco. Posteriormente se envían más escritos para el cambio de socio, hasta que el Plan Estratégico devuelve a la Red Civinet 41.163 euros de subvención recibida, que primero se habían ingresado en Civinet, que transfirió al Plan y que esta entidad devolvió a Civinet en diciembre pasado.

De la Rosa señaló que es «un ejemplo del tipo de utilización que se hacía por parte del Plan Estratégico de algunos de los proyectos que tenía asignados». Lo que justifica, en su opinión, «la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de abandonar toda colaboración con el Plan y apostar por el Consejo Social como órgano consultivo y de participación». No obstante, el portavoz socialista recordó que la tramitación de estos fondos está siendo objeto de investigación judicial.

El PSOE considera probado queDíez es el gerente de Civinet, con Blasco como secretaria y tesorera, y que el acta ‘provisional’ de fundación lo firma Rebollo, así como que el ‘definitivo’ lleva la firma de Blasco. Hasta el mandato actual fue Rebollo el que representaba al Ayuntamiento elCivinet y que «ningún responsable delAyuntamiento ha representado a Burgos en Civinet, confiando esta representación indirectamente en el señor Díez».

En este sentido, elPSOE ve«incomprensible» que siendo proyectos de movilidad la representante municipal «siga siendo la señora Blasco, concejal de Innovación yDesarrollo, y no los distintos concejales de Movilidad». De la Rosa lo achaca a «las polémicas» que suscito Rebollo.

El portavoz del PSOE también culpa a laComisiónEuropea de un «escaso control» sobre la gestión de sus proyectos al justificar la mayor parte de las subvenciones en horas de trabajo. «Lo que es seguro», añade, es que «la Red Civinet va a tener que devolver al coordinador del proyecto Veloccitá 27.955 euros».