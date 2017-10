El PSOE considera que es necesario abrir ya un debate profundo, sosegado y participativo sobre la necesidad o no de construir un aparcamiento subterráneo en Gamonal. El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel de la Rosa, que defiende la necesidad de la construcción de un aparcamiento subterráneo en el barrio, incidió en que antes de tomar una decisión sobre si debe construirse se debe «abrir un periodo de consultas y de información» entre los vecinos y comerciantes de las zonas que plantea el estudio sobre ubicaciones elaborado por Prointec. Hay que recordar que este estudio propone tres ubicaciones: Pedro Alfaro, plaza San Bruno y plaza Santiago.



Consciente de las experiencias vividas con los intentos de parking de Eladio Perlado y el bulevar de la calle Vitoria, De la Rosa insistió en que es necesario hablar con todos, desde asociaciones de vecinos hasta colectivos profesionales y sociales, abriendo un proceso de información y consulta públicos que dure el tiempo que sea necesario antes de iniciar o no el proyecto. De la Rosa señaló que Gamonal «se merece» contar con aparcamientos públicos y que se «elimine el agravio» en dotaciones. Y siempre con«el apoyo de los vecinos». De la Rosa valoró las tres opciones que plantea el estudio de Prointec. El informe desaconseja la de la plaza de Santiago por la situación jurídica planteada desde hace más de 15 años a raíz de los problemas de goteras.



El estudio de las tres ubicaciones para determinar la demanda potencial parte de un radio de influencia de 300 metros y poder llegar a pie en cuatro minutos. En el caso de la ubicación de la plaza de San Bruno, el informe propone una dotación con tres plantas, con un coste de 5,7 millones y 18 meses de ejecución para habilitar 398 plazas sobre una superficie de 10.546 metros cuadrados.En la zona de influencia, según el estudio, habría un déficit de 884 plazas. En este caso, si el Ayuntamiento no repercutiera a la constructora el coste de la urbanización, el precio estimado de 17.000 euros por plaza podría bajar a 13.500 euros en régimen de concesión durante 40 años. El coste medio de la plaza de garaje en esta zona ronda los 16.000 euros y el alquiler, 50 euros.



En el caso de Pedro Alfaro, el informe plantea dos plantas de garaje para un proyecto de 5,9 millones con un plazo de 18 meses de ejecución y 398 plazas. En este caso, si el Ayuntamiento asumiera la urbanización el precio de la plaza sería de 13.700 euros en régimen de concesión durante 40 años.



El PSOE es partidario de optar por que el Ayuntamiento pueda asumir la urbanización y parte de la obra en estos casos para fomentar la demanda de plazas de garaje a través del régimen de concesión. De la Rosa adelantó que llevarán esta propuesta al consejo de la Gerencia de Fomento. Asimismo, planteó que este tipo de participación pública en los aparcamientos podría facilitar la puesta en marcha de un alquiler público de 40 euros al mes.