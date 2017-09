El PSOE de Burgos reclamará al Ministerio de Fomento para la autopista AP-1 el mismo trato que ha dado este pasado verano a la autopista AP-9, en Galicia, al decretar la liberalización de dos tramos de esta vía en los que Fomento asume el coste completo de dos tramos, el que une Vigo con Morrazo y La Coruña con A Barcala.



La secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, señaló que se trata de dos tramos de una autopista que tiene una concesión que «dura hasta 2048». Peña criticó que el Gobierno y el PP «están tomando decisiones respecto a la gratuidad de autopistas en otros sitios y no lo quiere hacer en la AP-1». En este sentido, anunció que su partido presentará una serie de iniciativas en elCongreso para solicitar un informe a Fomento sobre si la AP-1 es «susceptible de aplicación del mismo decreto por el Gobierno del PP acaba de declarar gratuitos estos dos tramos de la AP-9».



Esta propuesta llega pocos días después de que el PSOE haya obtenido respuesta deFomento a una batería de preguntas sobre este corredor, en el centro del debate político y social a raíz de los dos accidentes en la N-I en los que han fallecido seis personas este mes.Peña recordó que en octubre del pasado año había preguntado al Gobierno sobre las futuras conexiones de la N-I y de la AP-1. La respuesta de Fomento fue que se estaba elaborando un estudio para valorar las actuaciones necesarias una vez que finalice la actual concesión, en noviembre de 2018.La también diputada nacional presentó más preguntas el 31 de mayo de este año, a las que llegó respuesta del Gobierno el pasado 15 de septiembre. En esas cuestiones, Peña preguntaba por el estado del informe, actuaciones que se iban a realizar a raíz de este estudio y si la circulación de vehículos sería gratuita a partir del 1 de diciembre de 2018. Tras esas respuestas, «podemos decir que el Gobierno nos mintió porque cuando se le pregunta por las conclusiones las obvia».A la pregunta de las actuaciones previstas en la N-I, La secretaria provincial del PSOE señaló que Fomento recuerda que la Dirección General de Carreteras está realizando dos actuaciones, la variante de Monasterio de Rodilla y el acondicionamiento del tramo Rubena Fresno de Rodilla, ambas ya antiguas. Una respuesta que preocupa a los socialistas, «teniendo en cuenta que en dos semanas vamos a conocer el borrador de Presupuestos Generales del Estado. Nos preocupa porque quiere decir que no va a haber ninguna actuación en este corredor».



A la tercera pregunta sobre si los vehículos circularán gratuitamente por la autopista el 1 de diciembre de 2018, «nos contesta que la fecha que finalice la concesión, dando por hecho que no se prorrogará la actual concesión, en ese momento la carretera revertirá a la Administración General del Estado y se decidirá la forma de explotación».Eso quiere decir, según Peña, que «no vamos a tener ningún adelanto hasta de aquí al 1 de diciembre de 2018». Una decisión que calificó de «irresponsable». También indicó en las «contradicciones» de Rajoy y Herrera y recordó que cuando el socialista Víctor Morlán era secretario de Estado de Infraestructuras ya envió una carta para ofrecer a firmar un convenio para la liberalización de la autopista.