El grupo parlamentario socialista de las Cortes de Castilla y León registraba ayer mismo una proposición no de ley por la que instan a la Junta a encargar a una auditoría externa de la gestión de las listas de espera tanto quirúrgicas como de pruebas diagnósticas.



El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, explicaba ayer que, tras la polémica suscitada por las propuestas para mejorar las cifras incluidas en el documento de trabajo de la subcomisión de quirófanos del Hospital Universitario de Burgos, se necesita investigar a fondo el proceder del sistema regional de salud en este sentido.



Tudanca afirmaba que si el PP rechaza esta iniciativa solo demostraría «que tiene algo que ocultar».

La auditoría solicitada por los socialistas se extendería a «las condiciones, los costes y los efectos de la derivación de pacientes a centros privados concertados» y, según detalló Tudanca, «deberá estar supervisada por una comisión de seguimiento en la que, además de la Junta, estarán representados los distintos grupos parlamentarios de las Cortes y las organizaciones sindicales más representantivas del sector sanitario, garantizándose la independencia de la misma».



El socialista recordaba que la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud contempla esta herramienta y aseguró que otras comunidades ya han realizado auditorías y «en algunos casos servían precisamente para aflorar bolsas de pacientes sin incluir en las listas de espera».



El objetivo de esta proposición no de ley es «aclarar lo sucedido» y probar la «manipulación sistemática de los datos». «No ocurre solo en Burgos, ni solo afecta a la gestión sanitaria», afirmó Tudanca, convencido de que también se maquillan las cifras de atención a la dependencia pues «descienden a finales de año, justo antes de cerrar la estadística, y aumentan a comienzos de cada ejercicio».



Detalló además un caso que, a su juicio, prueba que ocurre lo mismo en las listas de espera de consultas. «Sabemos que hay un paciente que hoy acude a una consulta para la que le dieron cita en noviembre de 2016. Sin embargo, no se reflejó en el sistema hasta el 31 de enero», aseguró.



Para el líder socialista en la región, el reciente «incendio» provocado por el documento redactado por la subdirectora médica responsable del área quirúrgica, que presentaba su dimisión tras difundirse el texto, «confirma algo que ya se sabía». La diferencia es que en esta ocasión «alguien ha tenido la torpeza de ponerlo por escrito».



No obstante, señalaba que «se trata de una prueba más del deterioro generalizado del Gobierno autonómico» y reprochó el silencio del presidente, Juan Vicente Herrera. «Creemos que la responsabilidad es suya y del consejero de Sanidad, que son los que deben dar explicaciones», indicó, para expresar su «respeto» hacia los profesionales sanitarios que son «los que sostienen la calidad en la atención con un esfuerzo sobrehumano, más aún en tiempos de crisis».



Tudanca abogó por una reforma estructural del sistema sanitario para evitar planes de choque puntuales «que consisten en una inyección de dinero a clínicas privadas».