El nuevo presupuesto de la Junta de Castilla y León contiene «números mentirosos y engañosos», según la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, quien recordó que uno de cada tres euros previstos para Burgos «no se invierten nunca». En el análisis que realizó ayer con el procurador del PSOE Luis Briones, Peña criticó la política industrial de la Junta, en la que el Parque Tecnológico es el «cuento de nunca acabar» diez años después.



Peña señaló que la Junta ha cometido dos incumplimientos. El primero, en abril, cuando la consejera de Economía, Pilar del Olmo, dijo que «en dos meses se arreglaría la situación con la empresa adjudicataria», en concurso de acreedores. Y también cuando«dijo que se incluiría la totalidad del coste». La líder provincial del PSOE recordó que con este proyecto, al estar impulsado por una sociedad pública, se podía usar la fórmula de la cesión de contrato, por lo que «cuántas empresas de Burgos hubieran estado dispuestas a cogerlo». De este modo, en su opinión, no hubiera sido necesario reanudar la adjudicación.



Peña preguntó por qué no hay partidas para el plan de revitalización del entorno de Garoña, «ni un solo euro para recuperar el entorno de Merindades y Miranda». Preguntó también«cómo se grava la actividad de una empresa que ha cerrado».A la vez respondía que «esperamos que no sea gravar el almacén nuclear, para crear un cementerio nuclear por la puerta de atrás».



Luis Briones, tomando como referencia los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, señaló que en Burgos, de los 147 millones previstos en el segundo semestre, «se han licitado 31 y solo se han ejecutado 19,9 millones, un 13%». Según el procurador socialista, la Junta «no trabaja en los presupuestos que propone» Y puso un ejemplo como el de concentración parcelaria de Arandilla, que «lleva 7 años presupuestándose. La consejera dice que está todo, pero no se gasta». Una situación que también considera que se va a dar con el proyecto del nuevo hospital de Aranda. «Detrás de los números no hay proyectos», añade.



Respecto al canon del HUBU, que en este presupuesto recoge una partida de 82 millones de euros, Peña indicó que es una partida que no deja de crecer. Recordó que desde el año 2012 se han pagado 454 millones de canon, el «doble de lo que figuraba en el contrato inicial», asegura. Peña señala que ese contrato establecía un canon anual de 38 millones de euros.



Briones considera que «no se han tenido en cuenta las innovaciones tecnológicas» en ese contrato, lo que hace que crezca cada año e impida que se pueda invertir más en otros recursos sanitarios para la provincia. Briones también lamenta «la poca seriedad» respecto a las necesidades de la Justicia en Burgos. El PSOE presentará en torno a 40 enmiendas a los presupuestos, de las que «muchas serán repetición del año pasado».