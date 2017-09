El PSOE de Burgos presentó ayer sendas iniciativas en el Congreso de los Diputados y en las Cortes de Castilla y León para «garantizar» la liberalización de la autopista AP-1 (Burgos-Armiñón) en 2018. La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, reclamó a la Junta y al Gobierno que firmen ya el convenio para desviar el tráfico pesado de la N-I a la autopista hasta que se libere.



Así, Peña señaló que el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León presentó una proposición no de ley para su debate y votación ante el pleno en la que se insta a la Junta a que se dirija al Gobierno para que «no prorrogue la concesión de la autopista de peaje AP-1, una vez finalice su vigencia en noviembre de 2018», así como a «implementar las acciones necesarias para que a partir del 1 de diciembre de 2018 el tráfico para todos los vehículos por la autopista AP-1 sea gratuito».



La propuesta también contempla que la Administración regional se dirija al Gobierno nacional para «iniciar de inmediato las negociaciones para la suscripción de un convenio destinado a derivar el tráfico pesado en este tramo de la N-I a la autopista de peaje hasta su liberalización en noviembre de 2018. En cuanto a la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista presentó a la Mesa del Congreso de los Diputados, Peña precisó que se trata de una proposición no de ley, relativa a la finalización de la concesión y liberalización de la AP-1, entre Burgos y Miranda de Ebro, para su debate en la Comisión de Fomento.



Réplica del PP

Por su parte, el PP de Burgos pide a los responsables del PSOE que «dejen de hacer el ridículo».Los ‘populares’ consideran «lamentable» que los socialistas hagan propuestas sobre la N-I y la AP-1 exigiendo que no se prorrogue la concesión, ya que «fueron ellos mismos los irresponsables que prorrogaron la concesión de la autopista hasta en tres ocasiones». Recuerdan que el PSOE prometió liberalizar la autopista en su programa electoral de hace más de 13 años.



El PP de Burgos exige a la secreteria provincial del PSOE, Esther Peña, al secretario local, Daniel de la Rosa y a los responsables del PSOE que «dejen de echar balones fuera sobre este asunto». Y añade que, «a diferencia del PSOE, nuestra postura es clara y contundente y de compromiso con nuestra provincia y es que no se otorgue otra concesión más allá de noviembre de 2018».