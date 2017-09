El PSOE exige a Lacalle un mínimo de 4 millones en cuatro años para Villafría

El grupo municipal socialista reclama un compromiso «serio» del Partido Popular a la hora de elaborar un nuevo pliego para sacar adelante una operativa de vuelos desde Villafría que pasa por contar con un presupuesto de más de 4 millones de euros para los próximos cuatro años.

Los concejales Daniel de la Rosa y David Jurado recordaban que la Sociedad de Promoción dispone de un máximo de 500.000 euros para este fin a los que se podrían sumar unos 500.000 provenientes de la liquidación del antiguo consorcio de Villafría. Por tanto, opinan que hay que dotar de presupuesto a este proyecto para este ejercicio y prever cómo sacar adelante los siguientes para consolidar vuelos a Barcelona con un mínimo de cuatro frecuencias semanales, con ida y vuelta en el mismo día. Con esta previsión económica demandan al alcalde que procure que la ciudad cuente con presupuesto para el siguiente año porque si no lo hay difícilmente se podrá sacar adelante el proyecto de recuperar los vuelos. «Esta es la realidad no hay un millón de euros ahora mismo», aclaró el portavoz del PSOE.

Jurado indica que los socialistas propondrán mejoras al pliego que se va a presentar esta mañana en la reunión del consejo de administración de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos. En principio, el pliego redactado por la gerente de la sociedad plantea tres frecuencias y los socialistas creen que el mínimo deben ser cuatro y hablan de sacar el concurso por dos años con posibilidad de prórroga por otros dos, hasta cuatro años. Con respecto a la cuantía, Lacalle vuelve a proponer una cantidad insuficiente ya que -aseguran desde el PSOE- que en el borrador aparecen 800.000 euros al año y «nosotros pensamos que debe ser de un millón o 1,2».

El concejal precisó que el alcalde que ahora anuncia a bombo y platillo que se está preparando un nuevo concurso para recuperar los vuelos desde Villafría, está incumpliendo otro de los acuerdos que firmó con los socialistas para facilitar la aprobación del presupuesto de 2017. «Ese acuerdo establecía que antes del 30 de junio debía haber estado en marcha este pliego y a 28 de septiembre, está muy pasado ya ese compromiso», recuerda Jurado.

Los socialistas insisten en que la única responsabilidad que le queda al Ayuntamiento con respecto a esta infraestructura, que mantiene económicamente Aena, es promocionar su uso con vuelos «al servicio de los burgaleses». Después de los tres últimos fracasos, GoodFly, LeonAir y la convocatoria de un concurso por 600.000 euros a la que no se presentó ninguna compañía, «no podemos lanzar un mensaje erróneo a la opinión pública». El portavoz del grupo municipal añade que ninguna compañía está dispuesta a trasladar sus aviones y su personal a aeropuertos como el de Burgos, pone el ejemplo de Vitoria, Logroño, Santander y Valladolid, sin la colaboración de las administraciones públicas. «No es verdad que se pagan billetes de avión a empresarios o a turistas que quieren viajar desde aquí, sino que lo que se subvenciona es la operativa de vuelos, que el avión venga hasta Burgos, el combustible, las tasas, el personal y los asientos vacíos», relata, después de comprobar lo que sucede en esos aeropuertos cercanos: «allí hay aportaciones lo suficientemente importantes para que una compañía quiera ir a Logroño o a León».

De la Rosa cree que el PP ha engañado a la opinión pública difundiendo que se puede volar desde Burgos «por cuatro duros» y «eso no es verdad». Indica que han realizado el ejercicio de sondear a varias compañías y la mayoría han mostrado «nulo interés». Añade que «queda alguna esperanza pero si queremos que salga bien es necesario más presupuesto». El portavoz de los socialistas asegura que le preguntarán al alcalde si sabe de alguna empresa que vuele por 800.000 euros, «por nosotros encantados, pero no creo que tenga esa seguridad».

El concejal también critica el argumento de Imagina de no subvencionar vuelos. De la Rosa opina que lo que puede suceder si no hay uso es que Aena acabe cerrando la infraestructura que costó 46 millones de euros.

Dudas sobre los Servicios Técnicos del Fórum

El portavoz del grupo socialista exigirá explicaciones en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción sobre las vicisitudes que ha sufrido la adjudicación del contrato de los servicios técnicos del Fórum Evolución. Hace un año y tres meses que se publicó el concurso, entonces por Parkmusa hoy Sociedad de Promoción, al que inicialmente se presentaron dos empresas: Eulen (la que desempeña este servicio) y la UTE Tecnoblue Renovation.

El 11 de noviembre de 2016 se requiere a la última firma un documento de solvencia técnica y pasan otros cuatro meses hasta que la mesa de contratación decide excluir a esa UTE por no haber presentado la documentación. Desde entonces hasta este pasado 11 de septiembre no se vuelve a reunir la mesa de contratación para proponer al único licitador que es de Eulen. Se trata de un contrato de 203.100 euros. Los socialistas no entienden el retraso y aseguran que los procedimientos «que se alargan y con una sola empresa les genera dudas sobre que se haya cumplido lo establecido en la Ley de Contratos».

En el consejo de administración se preguntará al alcalde por su posición respecto al informe de Personal que cuestiona los 632 euros al mes que cobran interventor y secretario por asistencia a las reuniones.