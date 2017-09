El PSOE pide comprobar las plazas de garaje en la calle Jaime Santamaría

El grupo municipal socialista ha registrado en el Ayuntamiento un escrito para solicitar al área de Licencias que se inspeccionen los garajes de la comunidad de propietarios de la calle doctor Jaime Santamaría, en los portales 1 y 3.

El concejal Antonio Fernández Santos ponía de manifiesto que se «desconoce» si estos bloques cuentan con el número de plazas de aparcamiento que la legislación obligaba en su momento para conceder la licencia de obras. De esta manera, se ha pedido al Ayuntamiento que lo compruebe dado que, a juicio de los socialistas, no se podía haber dado la licencia de primera ocupación sin que el promotor hubiera construido el mínimo de plazas de garaje. «Nosotros mantenemos que no están todas y parece que se pudo eximir de su construcción», sospecha el edil. Para Fernández Santos esta situación es «una sorpresa» puesto que aquellos solares eran diáfanos y no «habría problema» para construir el aparcamiento en las dimensiones que marcaba el Plan General de Ordenación Urbana.

A día de ayer (martes) la inspección todavía no se había producido, según informaban desde el grupo socialista, y llamaban la atención sobre «las cosas» que suceden en el Ayuntamiento de Burgos. Recordó que estos bloques se construyeron en 2004 y, por tanto, no son antiguos.

Sobre esta misma zona de la ciudad, el grupo socialista reclamaba que se acelere la cesión a la Junta de Castilla y León de la parcela contigua al instituto Diego de Siloé. Fernández Santos recordó que se aprobó en Pleno por unanimidad, en mayo de 2016, esta cesión del suelo con la idea de que la Consejería de Educación mejore los servicios de este centro de secundaria y bachillerato que carece de patio. Precisó que la propuesta consistía en ceder la parcela junto al centro de recogida neumática de residuos que se ha convertido en zona improvisada de aparcamiento. Al parecer, se han realizado los trámites urbanísticos de segregación de las parcelas por parte de la Gerencia de Fomento, una zona se destinaría al instituto y otra parte serviría para dar acceso directo al polideportivo desde la calle San Pedro y San Felices. «El expediente de segregación se aprobó y nada se hizo más», insistió.