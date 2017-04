El PSOE planteó ayer una salida a la falta de aparcamiento en superficie en Gamonal con una propuesta que pretende mejorar el espacio ya disponible. Los socialistas presentarán una proposición al Pleno del próximo 21 de abril que busca transformar en batería plazas en línea. Según explicó el concejal del PSOE Antonio Fernández Santos, la idea es actuar en 18 calles de Gamonal con el objetivo de ganar 250 plazas de aparcamiento con estos cambios. Los cálculos de los socialistas establecen que una plaza en línea equivale a 1,70 plazas en batería, como mínimo.



Fernández Santos explicó que se trata de una medida«sencilla, que trata de aprovechar el espacio existente». Aseguró que «no es gastar 5 millones de euros en un aparcamiento subterráneo sino de dotar de 250 nuevas plazas» con el cambio de aparcamientos en línea por los de batería. El edil del PSOE recordó que no es una medida nueva, por lo que «sorprende que no se haya hecho». En ámbito de actuación que plantean los socialistas se centra en calles de un sentido único que, en algunos casos, tiene un doble carril, por que el cambio al aparcamiento en batería serviría para combatir la doble fila.



Los socialistas acompañan su proposición con una relación de las calles en las que plantean actuar y las plazas que se podrían ganar. En la calle San Bruno se propone cambiar el aparcamiento en la zona próxima a los números pares, en una calle en la que ya se aparca en batería en los números impares. Se podrían conseguir 15 plazas más. En la calle Canónigo Isidoro Díaz Murugarren, la transformación permitiría ganar 15 plazas, mientras que en la calle Santiago la transformación, donde fuera posible, ganaría 20 nuevas plazas. En la calle Compostela se podrían ganar otras 16 plazas, nueve en Pedro Alfaro y 28 si se actúa en toda la calle Pablo Casals, calle en la que se aparca en batería en algunos tramos de forma improvisada.



Los socialistas también piden cambios en el Pasaje delMercado.En primer lugar, que sea de sentido único y que se pueda aparca en batería en los dos lados, lo que facilitaría 12 plazas más. En Arzobispo Pérez Platero se propone que todas las plazas sean en batería para ganar 22 aparcamientos, lo mismo que en San Juan de Ortega, lo que daría 10 nuevas plazas. El PSOE considera que en la calle Alfonso XI se puede disponer el aparcamiento en batería en toda la zona de la izquierda para ganar 7 plazas, mientras que en Severo Ochoa la transformación permitiría ganar 35 aparcamientos.Los cambios que plantea el PSOE también son para las calles Los Titos (9 plazas más); Lavaderos (5); Mirasierra (5);Villafranca (5) y Juan de Ayolas (12). Además, se plantean obras en las calles Buenavista y Antonio Salinas para poder ganar más de 30 plazas.



Del mismo modo, el concejal del PSOE pidió algo que también considera «fundamental» y que en la actualidad no pasa, que las plazas de aparcamiento «estén señalizadas».