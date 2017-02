El PSOE plantea limitar el nuevo contrato de basuras a seis años

El grupo municipal socialista reclama al equipo de Gobierno que dé los pasos necesarios para notificar a la empresa que realiza los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, Semat, que no se prorrogará el contrato suscrito en 2007 y, por tanto, encargue a los técnicos la redacción de un pliego para un nuevo concurso.



El concejal David Jurado recuerda que forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado con el Partido Popular el compromiso de no prorrogar aquellos contratos superiores a 150.000 euros anuales y el de basuras cuesta anualmente a las arcas públicas casi 16 millones. El contrato actual con Semat caducaría a 31 de diciembre de 2017 y la notificación de que no habrá prorroga debe comunicarse con seis meses de antelación y, a la vez, ir redactando las nuevas condiciones para la prestación de este servicio.



Los socialistas proponen que este contrato salga a licitación por un periodo máximo de seis años, en lugar de los 10 que tenía hasta ahora, con un máximo dos ampliaciones año a año. Además, consideran que el nuevo pliego debe dar mayor relevancia al criterio económico con hasta 50 puntos, frente a los 20 que tuvo en el concurso redactado en 2004. Otros 50 puntos se repartirían entre las empresas que opten en función de criterios relacionados con la solución técnica, la planificación de los servicios, la modernidad de la maquinaria empleada y los sistemas informáticos.



Considera que un contrato que representa un desembolso tan importante para el Ayuntamiento debe renovarse de forma más periódica que en épocas anteriores, aunque duda de que se pueda conseguir algún ahorro económico ya que es una cuestión que dependerá de las ofertas que presenten las empresas, así como de los medios materiales y humanos con los que cuenten. Jurado considera que los vehículos que se utilizan en la actualidad están anticuados y opina que es necesario una renovación e incluso ir hacia maquinaria más sostenible medioambientalmente. Las empresas que concurran deberán subrogar a la plantilla actual, compuesta por alrededor de 234 personas.



Semat se hizo con este servicio en 2004 y, tras una reclamación en los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el contrato en 2007. Tras iniciarse un nuevo concurso, Semat fue de nuevo adjudicataria y, por ello, se cumplirían ahora 10 años desde la firma de la segunda adjudicación. En aquel pliego se posibilitaba que hubieran dos prórrogas anuales y los socialistas son contrarios a que se hagan efectivas. Por cierto, que también está incluido en el acuerdo presupuestario que se redacte un nuevo pliego para el contrato de mantenimiento de parques y jardines antes del 1 de mayo.

Informes técnicos para el ‘Festval’

Los socialistas aseguran que se va a exigir al Ayuntamiento y a la Sociedad de Promoción que el convenio que se firme con la asociación cultural Fila2, promotora del Festival de primavera de Televisión, esté «perfectamente informado desde el punto de vista jurídico, técnico y legal». David Jurado (edil del PSOE) quiso salir al paso de las declaraciones realizadas por Imagina en las que se cuestionaba cómo se iba a justificar la ayuda económica municipal de 50.000 euros para organizar este evento, que tiene un presupuesto total de 150.000 euros. «Que nadie se escandalice porque no se van a liberar fondos sin ningún tipo de control», aseguró Jurado, que añadió que los socialistas estarán pendientes de que los técnicos del Ayuntamiento y de la sociedad firmen esos informes. Por otro lado, los socialistas consideran que Fila2 cuenta con el presupuesto suficiente como para contratar a las personas que hagan falta para celebrar este evento y no acudir a becarios de la universidad.